Inter al primo posto: “Tutto grazie agli errori arbitrali”

Dopo Inter-Verona, in tanti accusano i nerazzurri di aver sfruttato finora troppi favori arbitrali: gli errori dei direttori di gara hanno falsalto la Serie A?

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di TvPlay per criticare le prestazioni degli arbitri e della VAR: secondo il giornalista, l’Inter è al primo posto anche grazie a delle decisioni a favore da parte della classe arbitrale.

⁠“Il VAR dovrebbe essere usato solo per il fuorigioco e i goal-nogoal. Il VAR ha abbassato le qualità degli arbitri e dei guardalinee che, inconsapevolmente, sono deresponsabilizzati. Solo Orsato non si fa condizionare“, ha detto il giornalista.

Secondo Bargiggia il VAR a chiamata non è una soluzione. “Creerebbe ancora più confusione. Io non mi spiego come sia possibile che Nasca non abbia visto il fallo di Bastoni… Mi verrebbe da pensare a malafede. Episodi del genere dimostrano il fallimento di come è utilizzato il VAR“.

Sull’episodio di Inter-Verona, Bargiggia ha dichiarato che Fabbri avrebbe dovuto essere assolutamente chiamato.

Bargiggia all’attacco: “Inter favorita dagli errori arbitrali“

“Inter sta dando segni di cedimento, è ancora in testa perché è stata aiutata da decisioni sbagliate da parte degli arbitri“, ha dichiarato il giornalista. “La Juve, invece, mi sembra un ambiente sereno. Allegri ha fatto dei buoni cambi questa sera contro la Salernitana”.

Poi il giornalista ha discusso del rinnovo di Mourinho. “La Roma ha disputato un girone d’andata deludente, considerando che ha subito anche il sorpasso della Lazio. È una squadra che non ha ritmo. È un campionato deludente, eccetto Inter, Juve e Milan che si è ripreso. Le uniche cose che mi piacciono riguardano il duello Scudetto e vedere tanti giovani giocare… La Roma ha un allenatore strapagato, piagnone ed è ottava in classifica. Mourinho non merita nessun sconto, non merita il suo rinnovo“.

“L’allenatore è importante, vedi cosa è successo al Napoli che, rispetto all’anno scorso, ha perso solo Kim“, ha continuato l’intervistato. “Conta tanto il lavoro di un allenatore, vedi anche i tanti infortuni muscolari del Milan. Il lavoro precario dello staff di Pioli è evidente. A Pioli, infatti, gli hanno chiesto di cambiare il preparatore atletico e lui ha rifiutato categoricamente. I dirigenti del Milan hanno pensato di mandare via Pioli, ma poi non hanno avuto il coraggio di chiamare Abate”.

Secondo Bargiggia, il Napoli non dovrebbe esonerare Mazzarri. “Non mi risulta che Mazzarri voglia uscire o che lo vogliano cacciare. Ora sarebbe sbagliato cambiare“.