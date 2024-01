Sinner e Berrettini di nuovo insieme: il video mette fine a quelle voci

Sarebbe sciocco pensare che lo abbia fatto a cuor leggero. Che non abbia valutato le conseguenze della sua decisione

Spinge e fatica Berrettini, il ritorno in competizione ufficiale dopo oltre quattro mesi di stop per l’infortunio alla caviglia rimediato a New York si avvicina. L’azzurro è arrivato a Melbourne e si è allenato alla Rod Laver Arena in vista degli Australian Open: lavoro sul campo con Tsitsipas, per il quale Matteo ha scritto su Instagram un messaggio: “È sempre un piacere”

seguire gli allenamenti di Berrettini c’era, a bordocampo, anche Melissa Satta, compagna del tennista. La showgirl e modella ha ripreso e postato i video sui social della sfida-allenamento tra Tsitsipas e il suo Matteo, che poi ha anche salutato e abbracciato Sinner, anche lui in Australia per la prima gara del torneo di esibizione Kooyong Classic di Melbourne