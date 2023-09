Paola Egonu, non c’è più feeling | L’ultimatum: dentro o fuori

Paola Egonu, questo spiega tutto. Ecco cosa sta succedendo in Nazionale e perché pare che la rottura sia ormai definitiva.

Le aspettative erano alte. Forse anche troppo. Ed è per questo che fa ancor più male il fatto che la Nazionale femminile di volley sia rimasta fuori dal podio. Un quarto posto che non va proprio giù e che ha acceso i riflettori su una crisi interna che fa il paio, appunto, con il “fallimento” della squadra agli Europei di pallavolo.

Che vi sia malcontento attorno alla figura del coach, Davide Mazzanti, è ormai cosa nota. Quello che non ci si aspettava, invece, è che Paola Egonu, al suo rientro in Italia dopo la parentesi in Turchia al VakifBank, restasse in panchina. La campionessa azzurra non è stata convocata, come noto, per il torneo preolimpico che dal 16 al 24 settembre prossimi si terrà a Lodz. Il comunicato ufficiale parla di una scelta di comune accordo, ma i conti continuano a non tornare. «L’atleta azzurra – riferisce la Federazione – pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo“.

Pare che il bisogno di “relax” da parte della punta di diamante azzurra sia, però, solo una scusa per salvare le apparenze. Le crepe sarebbero, infatti, molto più evidenti di come non sembrino da lontano. E ad accendere i riflettori su quello che sta accadendo realmente dietro le quinte dell’Italvolley è stata una giocatrice brasiliana, che ha raccontato tutto per filo e per segno al giornalista Bruno Voloch.

Paola Egonu, questo spiega tutto: rottura definitiva?

Abbiamo così scoperto che, presumibilmente, sarebbe in corso un vero e proprio ammutinamento. Che un gruppo di scissioniste, tra le quali spicca anche il nome della stessa Egonu, avrebbe dichiarato guerra a coach Mazzanti.

Le giocatrici in questione avrebbero addirittura posto un aut aut all’allenatore: o lui, o loro. Che significa che non giocheranno più in Nazionale nel caso in cui la Federazione lo appoggiasse e Mazzanti rimanesse, quindi, al comando della squadra. E sembrerebbe una spiegazione plausibile, dal momento che altre stelle della pallavolo azzurra, come la Egonu, sono state lasciate a casa. Ci riferiamo, nel caso specifico, a Monica De Gennaro, Caterina Bosetti e Cristina Chirichella.

La situazione, al di là delle indiscrezioni trapelate, non è insomma troppo chiara. Di certo c’è solo che tra l’allenatore e le ragazze non c’è più feeling e che questo malessere potrebbe avere influito, di conseguenza, sulla loro prestazione agli Europei. Non resta che capire, a questo punto, se il presunto ultimatum sortirà o meno l’effetto auspicato dalle giocatrici.