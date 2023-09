Brasile-Bolivia, qualificazioni Mondiali: tv, formazioni, pronostici

Brasile-Bolivia è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Contro la Bolivia per la goleada. Per iniziare con il piede giusto queste qualificazioni al prossimo Mondiale. Il Brasile nella prima giornata di questo cammino ha un impegno assai agevole, quindi l’interesse è veramente rivolto verso un’altra cosa. Anzi, per meglio dire, verso un altro uomo.

Sì, perché dovrebbe esserci anche Neymar dal primo minuto nella sfida che andrà in scena nella notte tra venerdì e sabato. Un Neymar andato in Arabia Saudita per giocare, che ancora però non ha debuttato con il suo nuovo club per qualche problema fisico che lo ha bloccato. Messosi alle spalle le noie, uno dei migliori giocatori della storia del Brasile è pronto a giocare la sua prima partita ufficiale della nuova stagione. Con un obiettivo ben chiaro in testa, quello di trovare subito la via della rete.

In attesa di Carlo Ancelotti, che solamente nell’estate del 2024 prenderà il possesso della panchina di una delle nazionali più ambite al Mondo, l’obiettivo che sarà raggiunto è quello di andare al prossimo Mondiale. In questa partita non ci saranno né ribaltoni né possibilità di vedere un risultato diverso da una vittoria dei padroni di casa, ecco perché gli spunti potrebbero arrivare da altre situazioni. Una ve l’abbiamo anticipata prima.

Come vedere Brasile-Bolivia in diretta tv o in streaming

La partita Brasile-Bolivia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà sabato 9 settembre alle 2:45, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Almeno tre reti complessive. Forse uno si potrebbe spingere anche oltre, pronosticandone quattro. E magari un paio potrebbero pure arrivare nel primo tempo. Insomma, Brasile-Bolivia è una partita scritta, senza possibilità, minima, che possa andare in maniera diversa. Occhio, come anticipato prima, se dovessero essere confermate le previsioni della vigilia che lo vedono in campo dal primo minuto, a quello che potrebbe essere almeno un gol segnato da Neymar.

Le probabili formazioni di Brasile-Bolivia

BRASILE (4-3-3): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimaraes, Joelinton; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar.

BOLIVIA (4-4-2): Lampe; Jose Sagredo, Quinteros, Roca; Diego Bejarano, Cespedes, Quiroga, Fernandez, Miguelito; Algaranaz, Moreno.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0