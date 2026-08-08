I pronostici di sabato 8 agosto: Eredivisie, Zweite Liga, Primeira Liga e League Cup

I pronostici di sabato 8 agosto, in campo Eredivisie, Zweite Liga, Primeira Liga portoghese e League Cup inglese.

Debutto semplice per il PSV in campionato contro il Fortuna Sittard. Sì, perché oltre al fatto che si affrontano due squadre che scendono in campo con degli obiettivi totalmente opposti, parliamo di una formazione, quella di casa, che contro il Sittard nel corso degli anni ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Sapete da quando gli ospiti non vincono una partita contro il PSV: dal lontano 1999. Un’era diversa, un calcio diverso. Da quel momento in poi i padroni di casa hanno sempre vinto e qualche volta pareggiato. Ma l’amarezza della sconfitta non l’hanno mai sentita. E non la sentiranno nemmeno in questo primo turno di campionato, il PSV vuole iniziare alla grande e non vuole lasciare subito campo aperto alle altre. Anche perché la prima delusione è arrivata con l’Alkmaar nella finale di Supercoppa. Una delusione enorme, dovuta anche all’espulsione dopo nove minuti di Veerman che di fatto ha messo in salita la contesa. E quindi c’è da riprendere immediatamente il cammino in campionato, per non rischiare di rimanere invischiati sotto l’aspetto mentale.

Proprio l’AZ scenderà in campo pure questo sabato. Contro il Den Hag possibile una vittoria con almeno tre gol complessivi. Over attesi anche in Sheffield Wednesday-Bolton Wanderers e Barnsley-Wigan. Tra le partite da gol occhio a Heidenheim-Osnabrück, Valerenga-Bodo Glimt e Preston-Huddersfield.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 3,5 in PSV-Sittard, Eredivisie, ore 20:00

Vincenti

CARDIFF CITY (in Cardiff City-Swindon Town, League Cup, ore 16:00)

(in Cardiff City-Swindon Town, League Cup, ore 16:00) BURNLEY (in Burnley-Notts County, League Cup, ore 16:00)

(in Burnley-Notts County, League Cup, ore 16:00) AZ (in AZ-Den Hag, Eredivisie, ore 21:00)

(in AZ-Den Hag, Eredivisie, ore 21:00) SPORTING CP (in Estrela Amadora-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sheffield Wednesday-Bolton Wanderers , League Cup , ore 19:30

, , ore 19:30 Den Bosch-Almere City , Eerste Divisie , ore 16:30

, , ore 16:30 Barnsley-Wigan, League Cup, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Heidenheim-Osnabrück , Zweite Liga , ore 13:00

, , ore 13:00 Valerenga-Bodo Glimt , Eliteserien , ore 14:00

, , ore 14:00 Preston-Huddersfield, League Cup, ore 16:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 16.70 GOLDBET ; 17.99 SPORTBET; 16.70 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL PRIMO TEMPO in PSV-Sittard, Eredivisie, ore 20:00