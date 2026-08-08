Pronostico Pec Zwolle-Ajax: la prima vittoria è senza problemi

Pec Zwolle-Ajax è una partita valida per la prima giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico
La stagione ufficiale dell’Ajax è iniziata da un paio di settimane con i preliminari della Conference League, una manifestazione che i lancieri, qualora arrivassero alla fase finale (e non ci sono dubbi che questo possa accadere) potrebbero vincere. Sicuramente è una delle squadre candidate ad arrivare in fondo.
Detto questo, contro il Pec Zwolle – che ha pure balbettato in tutte le amichevoli precampionato che sono state giocate – non c’è solo la sensazione, ma c’è la certezza che gli ospiti possano iniziare il proprio campionato con una vittoria. Pochi dubbi su questo, anche perché rispetto all’anno scorso quando l’Ajax non sembrava pronto a giocarsi il campionato dopo averlo perso negli ultimi minuti, quest’anno ci sono ottime possibilità anche in Patria di rendere la vita difficile a tutte le altre.
Sarà, insomma, un debutto abbastanza soft per una delle squadre più titolate non solo nel proprio Paese ma in tutta Europa. Ecco perché ci aspettiamo una semplice affermazione esterna.
Come vedere Pec Zwolle-Ajax in diretta tv e in streaming
Pec Zwolle-Ajax è in programma domenica alle 14:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Ajax è quotata 1.45 Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.
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Il pronostico
Vittoria esterna, con almeno un gol per squadra. Questo è il nostro pronostico per il debutto dell’Ajax in questo campionato. Una situazione che ci pare chiara sin dal principio e che non dovrebbe portare a nessuno scossone.
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Le probabili formazioni di Pec Zwolle-Ajax
PEC ZWOLLE (4-2-3-1): Schendelaar; Aartseen, Graves, Viegever, Floranus; Thomas, Sommer; Mbayo, OOsting, Sorensen; Kostons.
AJAX (4-3-3): Paes; Rosa, Bouwmann, Blind, Caio Henrique; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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