Pronostico Sparta Rotterdam-Feyenoord: un precampionato clamoroso

Sparta Rotterdam-Feyenoord è una partita valida per la prima giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico

Tutte vittorie. Anche contro l’Atalanta. Il Feyenoord ha fatto un precampionato clamoroso e vuole iniziare la stagione nel migliore dei modi sul campo dello Sparta Rotterdam, una squadra che ha vinto nell’ultimo scontro diretto segnando quattro reti. Un risultato che non era pronosticabile nello scorso mese di gennaio, e infatti il Feyenoord ha pure il dente avvelenato.

Siamo qui, quindi, a parlare di una partita che secondo quello che è il nostro avviso ci pare molto indirizzata. Parliamo di due squadre che scendono in campo per obiettivi totalmente diversi e che vogliono arrivarci nel minor tempo possibile, almeno tenendo in considerazione i padroni di casa. Il Feyenoord, dal suo canto, vuole vincere il titolo, e sa benissimo che deve premere il piede sull’acceleratore sin dalle prime battute di questa stagione.

Non ci sentiamo quindi di mettere in minima discussione la vittoria della squadra ospite. In una gara che si preannuncia, comunque, ricca di spettacolo. Come quasi sempre è stato nei precedenti, anche nell’ultimo come spiegato prima.

Come vedere Sparta Rotterdam-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Sparta Rotterdam-Feyenoord è in programma domenica alle 12:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Vittoria esterna in una partita da over. Non c’è altra via per questa sfida di campionato. Gli ospiti inizieranno nel migliore dei modi l’annata.

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Le probabili formazioni di Sparta Rotterdam-Feyenoord

SPARTA ROTTERDAM (4-2-3-1): Bednarek; Martes, Young, Verschuren, Kuipers; Roaldsoy, Santos; Terho, van Crujsen, Mito; Thorisson.

FEYENOORD (4-2-3-1): Ernst; Read, St. Juste, Kraajveald, Marmol; Zechiel, Vanhoutte; Moussa, Valente, Diarra; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3