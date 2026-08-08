Home » CALCIO » Pronostico Sparta Rotterdam-Feyenoord: un precampionato clamoroso

Pronostico Sparta Rotterdam-Feyenoord: un precampionato clamoroso

di

Sparta Rotterdam-Feyenoord è una partita valida per la prima giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico 

Tutte vittorie. Anche contro l’Atalanta. Il Feyenoord ha fatto un precampionato clamoroso e vuole iniziare la stagione nel migliore dei modi sul campo dello Sparta Rotterdam, una squadra che ha vinto nell’ultimo scontro diretto segnando quattro reti. Un risultato che non era pronosticabile nello scorso mese di gennaio, e infatti il Feyenoord ha pure il dente avvelenato.

Pronostico Sparta Rotterdam-Feyenoord
Pronostico Sparta Rotterdam-Feyenoord: un precampionato clamoroso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Siamo qui, quindi, a parlare di una partita che secondo quello che è il nostro avviso ci pare molto indirizzata. Parliamo di due squadre che scendono in campo per obiettivi totalmente diversi e che vogliono arrivarci nel minor tempo possibile, almeno tenendo in considerazione i padroni di casa. Il Feyenoord, dal suo canto, vuole vincere il titolo, e sa benissimo che deve premere il piede sull’acceleratore sin dalle prime battute di questa stagione.

Non ci sentiamo quindi di mettere in minima discussione la vittoria della squadra ospite. In una gara che si preannuncia, comunque, ricca di spettacolo. Come quasi sempre è stato nei precedenti, anche nell’ultimo come spiegato prima.

Come vedere Sparta Rotterdam-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Sparta Rotterdam-Feyenoord è in programma domenica alle 12:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Feyenoord è quotata 1.65 GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Vittoria esterna in una partita da over. Non c’è altra via per questa sfida di campionato. Gli ospiti inizieranno nel migliore dei modi l’annata.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Sparta Rotterdam-Feyenoord

SPARTA ROTTERDAM (4-2-3-1): Bednarek; Martes, Young, Verschuren, Kuipers; Roaldsoy, Santos; Terho, van Crujsen, Mito; Thorisson.
FEYENOORD  (4-2-3-1): Ernst; Read, St. Juste, Kraajveald, Marmol; Zechiel, Vanhoutte; Moussa, Valente, Diarra; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni