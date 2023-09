Keys-Sabalenka, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Keys-Sabalenka è un match valido per le semifinali dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Di Slam, quest’anno, ne ha portato a casa solo uno, tra l’altro il primo in carriera. Ma finora nessuna, in questa stagione, è stata più costante di Aryna Sabalenka.

Che, non a caso, da lunedì prossimo diventerà la nuova numero uno al mondo, scavalcando la polacca Iga Swiatek dopo oltre oltre 70 settimane di “regno”. Per la bielorussa, inutile girarci attorno, il 2023 passerà alla storia come quello della consacrazione. La nativa di Minsk frequenta da tempo la top 10 ma sembrava che non riuscisse mai a compiere l’ultimo passo, quello che invece lo scorso gennaio le ha permesso di entrare a far parte del ristretto club delle campionesse Slam e lasciare così un’impronta indelebile nella storia di questo sport. La Sabalenka nella stagione in corso è arrivata almeno in semifinale in tutti e quattro i Major: ha trionfato agli Australian Open, mentre al Roland Garros e a Wimbledon è arrivata ad un passo dal traguardo. Tra lei e la prima finale dello US Open, già sfiorata nel 2021 e nel 2022, c’è una statunitense, Madison Keys, un’altra tennista nel pieno della maturità – di anni ne ha 28, tre in più della bielorussa – che dava ormai l’impressione di non poter più raggiungere i brillanti risultati ottenuti qualche anno fa.

La Keys sogna la sua seconda finale Slam

La Keys non ha mai vinto Slam ma una finale nella Grande Mela l’aveva già giocata. Era il 2017 e la giocatrice di Rock Island si arrese alla connazionale Stephens.

Nei quarti ha regolato in due set la campionessa dell’ultimo Wimbledon, Vondrousova, ed in precedenza si era imposta con un netto 6-1 6-3 su un’altra beniamina di casa, la numero tre al mondo Jessica Pegula. Tre i precedenti con la Sabalenka, il più recente andato in scena lo scorso luglio nei quarti di finale di Wimbledon. Ad avere la meglio, ai Championships, fu la bielorussa, che archiviò la pratica dopo due parziali (6-2 6-4). Risale al 2021 l’unico successo della Keys, che la spuntò 2-1 sull’erba berlinese. Sul cemento, infine, le due si sono affrontate esclusivamente nel 2018, nel Masters 1000 di Cincinnati. Anche in quell’occasione prevalse la Sabalenka in poco più di un’ora di gioco (6-3 6-4).

Dove vedere Keys-Sabalenka in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali dello US Open tra Madison Keys e Aryna Sabalenka sarà trasmesso nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida Keys-Sabalenka anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 02:15 (ora italiana).

Keys-Sabalenka: il pronostico

Due giocatrici che fanno della potenza la loro arma migliore. Entrambe poco avvezze alle variazioni, dovranno “regolare” la loro aggressività, riducendo al minimo il numero di errori. Che, con un gioco così spregiudicato, rischia sempre di essere molto alto. La Sabalenka è ovviamente la favorita di questa sfida: la bielorussa ha ormai quella consapevolezza dei propri mezzi che gli era mancata in passato e dovrebbe riuscire a prevalere sull’americana. Occhio, però, al fattore pubblico, che sarà tutto dalla parte della Keys, padrona di casa. Un fattore che potrebbe destabilizzare la Sabalenka, che tende ad diventare fallosa quando la pressione sale. I game complessivi saranno almeno 20.