Paola Egonu e l’Italia: scoppia un nuovo caso dentro la nazionale azzurra di pallavolo. Ora è arrivata anche la conferma ufficiale.

Una delusione enorme. Il quarto posto all’Europeo, da campionesse in carica, ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. Anche a Paola Egonu. L’Italia ha chiuso senza squilli la competizione europea perdendo in semifinale contro la Turchia e poi cedendo il passo all’Olanda nella finale di consolazione. Dopo una serie, facile, di vittorie, a Bruxelles è andata in scena una squadra diversa dal solito.

E ora, così come raccontato da SportMediaset, scoppia di nuovo il caso Paola Egonu. Sì, di nuovo. Nell’ottobre del 2022 Paola – che la prossima stagione giocherà con il Vero Volley – aveva deciso di lasciare la Nazionale perché stanca delle continue domande sul fatto se sia italiana o meno. Una decisione che aveva spiazzato tutti. Una denuncia di razzismo che non era passata inosservata, con le istituzioni sportive e non che, da subito, e giustamente, si erano messe dalla parte della pallavolista azzurra. Che poi era tornata nelle rotazioni di Mazzanti che aveva deciso appunto di portarla all’Europeo. Dopo le prime partite in panchina a guardare le compagne, Paola si era presa una maglia da titolare. Con annesse critiche, perché essendo sempre sotto i riflettori è lei quella che viene presa di mira da tutti.

Paola Egonu e l’Italia, la situazione

In ogni caso arriva una decisione clamorosa, che getta ulteriori ombre su quello che potrebbe essere il futuro della Egonu con la maglia della Nazionale azzurra. Il prossimo 16 settembre infatti partiranno le qualificazioni per la prossima Olimpiade in Francia, a Parigi, e Paola avrebbe deciso di rinunciare al torneo. Una decisione ufficiale, concordata.

Intanto sui social spopola, pure, il MazzantiOut. Il selezionatore azzurro dopo i trionfi degli ultimi anni è entrato nel mirino dei tifosi della pallavolo per quelle che, secondo molti, sono state delle scelte sbagliate. Mazzanti ha ovviamente difeso immediatamente il suo lavoro, giustamente, ma alcuni non gliela perdonano proprio questa delusione. Tutti si aspettavano, almeno, la finale. Ma la Turchia ci ha buttato fuori con un quinto set senza storia. Insomma, una situazione assai delicata. Con delle novità e con delle notizie ufficiali che potrebbero arrivare da un momento all’altro.