Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

In Champions League il Borussia Dortmund si trasforma. I gialloneri martedì scorso sono riusciti nell’impresa di ribaltare l’Atletico Madrid di Diego Simeone (4-2) al Signal Iduna Park nel ritorno dei quarti di finale, qualificandosi alle semifinali della coppa più prestigiosa per la prima volta dopo undici anni.

Una partita “pazza”, in cui è successo davvero di tutto. Nonostante i madrileni nel secondo tempo avessero annullato un doppio svantaggio, realizzando due gol in poco meno di un quarto d’ora, le reti di Fullkrug e Sabizter – quest’ultimo migliore in campo per distacco – hanno regalato la gioia più grande della stagione (finora) agli uomini di Edin Terzic, che tra due settimane affronteranno il PSG di Mbappé nel penultimo atto della manifestazione. Un Borussia formato europeo, dunque: del resto, ce ne eravamo già accorti lo scorso autunno, quando Emre Can e compagni avevano sorprendentemete chiuso al primo posto il cosiddetto girone di ferro con Milan, Newcastle e lo stesso PSG. In campionato invece il Borussia sta scontando i troppi inciampi del girone d’andata e rischiano addiritura di non piazzarsi tra le prime quattro.

Il Leverkusen ora frenerà un po’?

È duello serrato con il Lipsia, che ha gli stessi punti dei gialloneri (56). Tra una settimana alla Red Bull Arena ci sarà lo scontro diretto che potrebbe definire le gerarchie una volta per tutte.

Il Dortmund scenderà in campo ventiquattr’ore dopo rispetto alla squadra di Marco Rose, per affrontare il Bayer Leverkusen neocampione di Germania. I rossoneri di Xabi Alonso hanno sollevato il primo Meisterschale della loro storia con cinque giornate d’anticipo, facendo festa dopo il roboante 5-0 rifilato sette giorni fa al malcapitato Werder Brema. In settimana, poi, hanno trovato le forze per andarsi a prendere la qualificazione alla semifinale di Europa League – se la vedranno con la Roma – pareggiando 1-1 a Londra in casa del West Ham (all’andata era finita 2-0). Non ci sono più aggettivi per descrivere questo Leverkusen, che non perde addirittura da maggio 2023, sta macinando record su record e potrebbe addirittura vincere altri due trofei (Europa League e Coppa di Germania).

Come vedere Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayer Leverkusen sembra essere inarrestabile e potrebbe diventare la prima squadra “invincibile” del calcio tedesco ma occhio alle maggiori motivazioni del Borussia Dortmund, ancora in corsa per la Champions League. I gialloneri quest’anno in casa non hanno brillato, tuttavia hanno vinto 7 delle ultime 8 partite casalinghe contro il Werkself e crediamo che anche stavolta riusciranno ad evitare la sconfitta. Previsti almeno due gol complessivi: le fatiche di coppa potrebbero incidere.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Bynoe-Gittens; Füllkrug.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Kossounou; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2