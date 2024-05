Cosenza-Spezia e Modena-Como, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Spezia e Modena-Como sono valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sarà una domenica di festa quella che vivrà il Cosenza davanti ai propri tifosi. Perché dopo cinque risultati utili di fila, dei quali le gli ultimi tre solamente vittorie, i calabresi hanno conquistato in anticipo la salvezza. Cosa che non succedeva da un poco di tempo. Una giornata particolare, quindi. E lo Spezia, che invece almeno per il momento si è tirato fuori dalla zona rossa, ne potrebbe approfittare.

Sì, perché i liguri, che arrivano a questo match dopo la bella vittoria contro il Palermo nell’ultimo turno, sono ancora in corsa per la permanenza. Servirebbe un altro risultato positivo, per tirarsi fuori, forse, in maniera definitiva. E diciamo che visto quello che è successo ad Ascoli per il Cosenza nel mezzo della settimana, allora le cose potrebbero andare in questo modo.

Tre punti per la Serie A. Il Como c’è, è ormai è quasi sicuro di giocare nel massimo campionato il prossimo anno. A due giornate dalla fine della stagione sono quattro i punti di vantaggio sul Venezia. E l’aritmetica potrebbe arrivare con una vittoria sul campo di un Modena che ha perso il derby contro la Reggiana. In caso di mancata vittoria del Venezia potrebbe anche bastare un pareggio. Ma sembra tutto apparecchiato per una vittoria, soprattutto perché gli uomini di Bisoli, ormai, non hanno più nulla da chiedere.

Come vedere Cosenza-Spezia e Modena-Como in diretta tv e in streaming

Cosenza-Spezia e Modena-Como sono in programma domenica 5 aprile. Entrambe alle 15:00 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cosenza-Spezia

Nella giornata di festa del Cosenza occhio al colpo esterno dello Spezia che ha motivazioni da vendere e che deve cercare di prendersi i tre punti per la salvezza. Gara da almeno una rete per squadra. E da 2.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Marson; Meroni, Camporese, Fontanarosa; Marras, Voca, Calò, Antonucci, D’Orazio; Tutino, Forte.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Elia, Nagy, Esposito, Vignali; Verde, Di Serio, Falcinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2