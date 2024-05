Palermo-Ascoli e Parma-Cremonese, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Palermo-Ascoli e Parma-Cremonese sono valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Palermo e Ascoli arrivano a questo match dopo due sconfitte. Ma se quella dei siciliani è stata quasi indolore – ormai la classifica è quella, e serve solamente blindare il sesto posto – quella dei bianconeri di Carrera rischia di compromettere la salvezza.

Adesso, la formazione ospite, è in piena zona playout anche se la salvezza diretta è distante solamente tre punti. Ma il colpo calabrese ha fatto sprofondare tutto, e quindi c’è anche il rischio (sono 3 le squadre a quota 37 e una va diretta in C) di retrocedere senza nessun salvagente. Molto passa, anzi tutto, da questa trasferta. Ma il Palermo vuole vincere, per prepararsi al meglio alla post season e per mettersi alle spalle un momento assai negativo.

In Serie A, invece, ci è già andato il Parma di Pecchia. Meritamente. Gli emiliani hanno condotto dall’inizio della stagione e nonostante qualche passaggio a vuoto nell’ultimo periodo ormai, avendo preso il largo, non hanno rischiato nulla. Sarà festa contro una Cremonese che invece deve blindare il quarto posto in classifica e staccare quindi il pass per la seconda fase dei playoff. E siccome le motivazioni saranno tutte da una parte, non è per niente da escludere il colpo esterno. In casa Parma si pensa solo alla festa. E alle vacanze ormai alle porte.

Come vedere Palermo-Ascoli e Parma-Cremonese in diretta tv e in streaming

Palermo-Ascoli e Parma-Cremonese sono in programma domenica 5 aprile. Entrambe alle 15:00 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Ascoli

Nonostante i punti servirebbero di più all’Ascoli, è il Palermo la squadra favorita. Gli uomini di Mignani hanno bisogno di punti per mettersi alle spalle il momento no. E per chiudere bene, almeno la regular season, davanti ai propri tifosi.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Ceccaroni; Buttaro, Segre, Gomes, Di Francesco, Lund; Soleri, Brunori.

ASCOLI (3-4-2-1): Vazquez; Vaisanen, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Zedadka; Caligara, Duris; Nestorovski.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1