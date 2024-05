Sassuolo-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Inter è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Inter ci teneva a festeggiare lo scudetto in un San Siro tutto colorato di nerazzurro e, dopo aver ottenuto la matematica certezza della vittoria del tricolore nel derby con il Milan (in trasferta) una settimana prima, Lautaro e compagni hanno centrato l’ennesimo successo stagionale battendo 2-0 il Torino. Entrambi i gol li ha segnati uno degli uomini-copertina di questa fantastica stagione, Hakan Calhanoglu, arrivato a quota 13 gol.

Gli uomini di Simone Inzaghi, in attesa della cerimonia ufficiale, nelle prossime partite saranno loro malgrado arbitri della corsa salvezza, affrontando tre squadre impelagate nella lotta per non retrocedere. La prima è il disastroso Sassuolo, che forse per la prima volta da quando frequenta la massima serie rischia seriamente di finire al piano di sotto. Neanche un “sergente” come Davide Ballardini, che solitamente dà il massimo in situazioni simili, è riuscito a rimettere le cose a posto. E gli emiliani, soprattutto dopo la pesantissima sconfitta subita in casa della Fiorentina (5-1), sono diventati i candidati principali alla retrocessione. Il Sassuolo ha vinto una sola partita da gennaio in poi ed è penultimo: comincia ad essere importante il divario nei confronti della quartultima, l’Empoli, che in questo momento ha cinque punti in più.

Sassuolo-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria del Sassuolo, come se non bastasse, è sempre più piena: oltre al lungodegente Berardi, sono out anche Pedersen, Lipani, Defrel e Castillejo. Non ci sarà neppure Tressoldi, squalificato, mentre i dubbi di Ballardini riguardano principalmente difesa e centrocampo: i ballottaggi sono tra Viti e Doig e tra Matheus Henrique e Racic. Sulla trequarti spazio a Bajrami.

Inzaghi potrebbe far rifiatare qualcuno. Dietro de Vrij rileverà Acerbi, non al meglio, sulle fasce invece spazio a Carlos Augusto e Dumfries. Probabile l’impiego dell’ex Frattesi dal 1′ a centrocampo.

Come vedere Sassuolo-Inter in diretta tv e in streaming

Il match Sassuolo-Inter è in programma sabato alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Inter vista con il Torino non sembra essere una squadra in vena di regali e le probabilità che anche a Reggio Emilia i nerazzurri onorino il campionato sembrano molto alte. Per il Sassuolo iniziano ad essere tutte “ultime spiagge) d’ora in poi ed almeno un gol contro i neocampioni d’Italia i neroverdi dovrebbero riuscire a segnarlo, in una gara in cui il numero di reti complessive, alla luce dei recenti numeri degli emiliani – otto gol subiti tra Lecce e Fiorentina – sarà verosimilmente superiore a due.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2