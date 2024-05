Manchester City-Wolverhampton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Wolverhampton è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Manchester City è consapevole del fatto che se vincerà tutte e quattro le ultime partite di campionato si laureerà nuovamente campione d’Inghilterra, per il quarto anno consecutivo. I Cityzens sono infatti padroni del proprio destino, visto che hanno giocato una partita in meno rispetto all’Arsenal: sì, perché dopo i continui passi falsi del Liverpool, sono rimasti solo i Gunners a contendere il titolo alla corazzata di Pep Guardiola.

I londinesi al momento guardano tutti dall’alto verso il basso grazie al punto in più in classifica. E scenderanno in campo qualche ora prima rispetto al City, ospitando il Bournemouth – già salvo – all’Emirates Stadium. De Bruyne e compagni invece giocheranno per ultimi nella giornata di sabato. E di fronte a loro, all’Etihad Stadium, ci sarà un’altra squadra che ha ormai poco o nulla da dire, il Wolverhampton. I nero-oro, una volta raggiunta la quota della tranquillità, hanno tirato i remi in barca, fallendo così l’aggancio alla zona Europa. Soltanto nell’ultimo turno gli uomini di Gary O’Neil hanno interrotto un digiuno di vittorie che durava addirittura dallo scorso marzo, battendo 2-1 il pericolante Luton Town al Molineux. In realtà non è ancora detta l’ultima per i Wolves, a -7 dal Newcastle settimo, ma per rientrare in corsa servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo, che non sembra essere, francamente, nelle loro corde.

City padrone del proprio destino

Dando un’occhiata al calendario dei Cityzens, l’unica squadra in grado di impensierire i campioni in carica è il Tottenham, che Guardiola e i suoi affronteranno il prossimo 14 maggio nel recupero.

Il tecnico catalano, intanto, spera di poter di nuovo contare su due titolarissimi come Ruben Dias e Foden, che hanno saltato l’ultima partita con il Nottingham Forest (battuto 2-0 a City Ground). Si è fatto male anche il portiere Ederson, alle prese con un problema alla spalla: a difendere i pali toccherà al secondo Ortega. Due rientri importanti invece per il Wolverhampton, che ritrova in un colpo solo i due attaccanti Hwang e Cunha.

Come vedere Manchester City-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Wolverhampton è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Imbattuto nei 90 regolamentari da ben 31 partite – una striscia record nella storia del club – il Manchester City si sbarazzerà senza problemi anche del Wolverhampton, chiudendo in vantaggio entrambi i tempi di gioco.

Le probabili formazioni di Manchester City-Wolverhampton

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

WOLVERHAMPTON (4-1-4-1): José Sa; Semedo, Kilman, Toti Gomes, Doherty; Traoré; Hwang, Joao Gomes, Lemina, Ait-Nouri; Cunha.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1