Gratta e Vinci, festeggia tutta Italia: hanno vinto in questo modo

Gratta e Vinci, festeggia tutta Italia: dei fortunati hanno vinto in questo modo. Vincite che baciano diverse regioni della Penisola

Lotteria istantanea è uguale a Gratta e Vinci. Ed è proprio quello che sognano moltissimi italiani che nel corso della propria giornata decidono di acquistare un biglietto. Quell’attimo potrebbe essere qualcosa di unico. Un sogno che si avvera. Perché poi è lì, tutto in quel momento. Dall’acquisto del biglietto al grattarlo sognando di cambiare la propria vita. E qualcuno ci riesce. Beati loro.

Bene, nel corso degli ultimi giorni, così come viene riportato da quicosenza.it, in giro per l’Italia sono state diverse le vincite con la lotteria istantanea. Alcune cambiano decisamente la vita, altre le aggiustano in maniera importante. E andiamo a scoprirle insieme, nel dettaglio, quali sono.

Gratta e Vinci, ecco i colpi degli ultimi giorni

In Emilia Romagna, precisamente a Fornovo di Taro, sono stati vinti la bellezza di 200mila euro con i Numeri Fortunati. Questo sì è un colpo che la vita la cambia, così come la cambia quello da 100mila euro che è stato centrato a Legnano, in provincia di Milano: protagonista in questo caso è stato il Colpo Ricco. Non è finita qui, perché sempre 100mila euro sono stati vinti a Terni, in Umbria, con Il Miliardario Maxi. Stessa somma, infine, pure a Statte in provincia di Taranto. Il Nuovo 100X ha cambiato la vita ad un fortunato vincitore.

Queste sono le vincite più alte. Ma noi, così come crediamo voi, ci accontenteremmo anche di vincere i 20mila euro portati a casa a Messina e a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Nel primo caso la somma è stata vinta con il Nuovo 15X e nel secondo caso con il Nuovo 50X. Soldi per tutti. Con tutti i tipi di biglietti. E auguri a chi è riuscito a sorridere in qualche minuto di attesa.