Torino-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Frosinone è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Il Torino nell’ultimo turno non è riuscito a sfatare il tabù derby, impattando 0-0 contro una Juventus tutt’altro che invulnerabile e confermando i soliti limiti offensivi (nessuno tra le prime 10 dell’attuale classifica, ha segnato meno gol dei granata, 31 in 32 partite). È comunque un punto che muove la classifica quello ottenuto coi bianconeri e che ha permesso alla squadra di Ivan Juric di archiviare il brutto scivolone di Empoli (3-2).

Per rientrare nella corsa per l’Europa, tuttavia, serve qualcosa in più: sulla carta il Torino non è ancora fuori dai giochi – la Lazio settima dista 4 punti – ma senza un filotto di vittorie in quest’ultimo scorcio di stagione la partecipazione ad una competizione continentale è destinata a rimanere una chimera. Prima di due partite dall’alto coefficiente di difficoltà con Inter e Bologna – i nerazzurri nel frattempo potrebbero già essere diventati campioni d’Italia – Buongiorno e compagni giocheranno per la seconda volta consecutiva davanti al proprio pubblico, ospitando il Frosinone. I giallazzurri al momento sarebbero retrocessi – sono terzultimi a quota 27 punti, uno in meno dell’Empoli – e da dicembre in poi hanno vinto una sola partita. Fanno ben sperare, tuttavia, i tre pareggi di fila, compreso l’ultimo strappato al “Maradona” contro il Napoli, ripreso due volte dall’attaccante italomarocchino Walid Cheddira (2-2). Una prestazione gagliarda che fa ben sperare Eusebio Di Francesco, sebbene la difesa (la peggiore dopo quella della Salernitana) continui a fare acqua.

Torino-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Juric, che non sarà in panchina perché squalificato, a centrocampo dovrà fare a meno di Ricci, assente per lo stesso motivo. Al suo posto dovrebbe giocare l’ormai recuperato Ilic. Sulle fasce agiranno Bellanova e Lazaro.

Dall’altro lato Di Francesco potrebbe sceglier di riproporre la difesa a tre come a Napoli, con Okoli, Romagnoli e Lirola a formare il terzetto difensivo. Arruolabile nuovamente Monterisi, ma inizialmente si riaccomoderà in panchina. Brescianini sulla trequarti è favorito su Reinier.

Come vedere Torino-Frosinone in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Frosinone, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

È il terzo confronto stagionale tra Torino e Frosinone: a novembre i ciociari si imposero in Coppa Italia dopo i supplementari, un mese dopo invece allo “Stirpe” finì 0-0. I granata in casa subiscono pochissimi gol, appena 8 come Bologna e Milan, mentre i giallazzurri sono gli unici a non aver mai vinto in trasferta. Stavolta sembrano esserci i presupposti per assistere ad un match più movimentato, se teniamo conto del fatto che il Frosinone non può accontentarsi del pareggio e dovrà osare: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.

In Torino-Frosinone le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1