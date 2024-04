Torino-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Juventus è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Un derby della Mole che arriva in un momento sicuramente particolare per le due squadre torinesi, entrambe alle prese con diversi interrogativi ed a caccia di certezze. La Juventus dopo più di due mesi è tornata a vincere due partite di fila, con la Lazio in Coppa Italia e con la Fiorentina in campionato, ma alla luce di quello che si è visto nel secondo coi viola, domenica scorsa, non possiamo parlare di “guarigione”.

I bianconeri, trovato il vantaggio con il difensore Gatti dopo un bel forcing nel primo tempo, sono pian piano calati a livello di intensità, consentendo ad una Fiorentina fino a quel momento passiva di sfiorare a più riprese il gol del pareggio nella ripresa. Da salvare ci sono indubbiamente i due clean sheet – la Juventus nelle ultime quattro partite ne ha collezionati ben tre – ed una classifica che adesso mette meno appresione a Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora ha approfittato del mezzo passo falso del Bologna riportandosi a +5 dai rossoblù di Thiago Motta e consolidando il terzo posto. Nuovo stop invece per i cugini granata, che sabato scorso hanno rimediato una sconfitta inaspettata contro l’Empoli, incassando il gol decisivo in pieno recupero (3-2). Torino che si conferma meno efficace in trasferta ed incapace di dare continuità ai bei successi contro Udinese e Monza che avevano rilanciato le ambizioni europee degli uomini di Ivan Juric, noni a -4 dal settimo posto. Ed ora il calendario si fa in salita.

Torino-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Juric è alle prese con i soliti problemi in difesa, diretta conseguenza degli infortuni di Djidji e Schuurs. Dietro verrà adattato l’ormai ristabilito Tameze, mentre a in mezzo al campo, anche a gara in corso, potrebbe rivedersi Ilic, che darà il cambio ad uno tra Ricci e Linetty. Sulle corsie esterne spazio a Bellanova e Lazaro.

In casa Juventus l’unico non arruolabile è Milik, per il resto la formazione che schiererà Allegri non presenterà grosse novità rispetto a quella di domenica scorsa. Davanti Vlahovic e Chiesa, a destra duello Kostic-Iling Jr.

Come vedere Torino-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I derby con la Juventus sono ormai diventati un vero e proprio tabù per il Torino, che non batte i bianconeri dal lontano 2015 e non è stato capace di approfittare neppure delle ultime stagioni non di certo esaltanti della squadra di Allegri. La Signora da ottobre 2022 ha sempre avuto la meglio sui cugini ed anche stavolta dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta. All’Olimpico-Grande Torino solitamente si segna molto poco e questa stracittadina, visti i numeri, non farà eccezione: previsti meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1