Bournemouth-Manchester United, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Manchester United è una partita valida per la trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Per la seconda volta nel giro di un mese il Manchester United è riuscito ad evitare la sconfitta con la capolista della Premier League, il Liverpool. Lo scorso marzo i Red Devils la spuntarono all’ultimo secondo in FA Cup, evitando in extremis i calci di rigore. Domenica scorsa invece nel match di campionato gli uomini di Erik ten Hag sono andati vicini ad un altro successo, però solo sfiorato: nella ripresa, dopo aver ribaltato i Reds prima con Bruno Fernandes e poi con Mainoo, si sono fatti riacciuffare a sei minuti dalla fine da un rigore di Salah.

La vittoria adesso manca da un mese esatto: nelle ultime tre partite lo United ha raccolto solo 2 punti, bottino scarno che rende quasi impossibile la rimonta su Tottenham e Aston Villa, le due squadre che si stanno contendendo l’ultimo posto Champions. I Red Devils hanno 11 punti in meno di Spurs e Villans ma anche il loro sesto posto è minacciato da West Ham, Newcastle e Chelsea, incostanti come loro ma sempre con il fiato sul collo. Senza impegni europei e con un calendario che da questo momento in poi diventa favorevole, la squadra di ten Hag non può più sbagliare. A cominciare dalla sfida con il Bournemouth, avversario che ha già raggiunto la salvezza ed è senza obiettivi concreti. L’assenza di grandi motivazioni nell’ultimo turno ha giocato un brutto scherzo alle Cherries di Andoni Iraola, sconfitte 2-1 in casa del Luton Town terzultimo.

Come vedere Bournemouth-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Manchester United è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non esistono partite facili per questo Manchester United, soprattutto quando gioca lontano da Old Trafford. I Red Devils anche contro il Liverpool hanno dimostrato di soffrire in fase di non possesso palla – pesano le assenze di Lindelof, Varane, Lisandro Martinez ed Evans – ed a Bournemouth potrebbero non avere neppure Rashford, uscito acciaccato dalla sfida con i Reds. Difficile, insomma, che lo United riesca a tenere la porta inviolata in una trasferta comunque piena di insidie.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Manchester United

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Mepham, Zabarnyi, Kelly; Cook, Christie; Semenyo, Billing, Kluivert; Solanke.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2