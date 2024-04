Lecco-Reggiana e Parma-Spezia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Lecco-Reggiana e Parma-Spezia sono valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Le speranze del Lecco di salvarsi ormai non ci sono. Impossibile per i lombardi riuscire a tirarsi fuori da una situazione ormai decisa, con la squadra neopromossa che dopo un solo anno tornerà in C. Peccato, visto che c’erano sicuramente i buoni propositi per fare bene ma così non è stato. E adesso gli uomini di Melgrati dovranno onorare il campionato fino alla fine, anche se le motivazioni della Reggiana potrebbero fare la differenza.

La squadra di Nesta arriva a questo appuntamento dopo aver perso in casa contro il Cittadella e ha tutta l’intenzione di rifarsi. Anche perché i playoff sono lì, ad un passo, e sarebbe un peccato perdere ulteriore terreno contro una formazione che ormai non ha più nulla da chiedere. Insomma, la vittoria esterna ci sta, eccome.

Non vince da due partite invece il Parma: che prima ci ha rimesso le penne in casa contro il Catanzaro e poi ha pareggiato contro il SudTirol. Per stare serena la squadra di Pecchia – che comunque rimane la favoritissima per la vittoria finale del campionato – deve riprendere la corsa contro lo Spezia che sta bene e sogna di salvarsi senza passare dai playout. Un compito difficile, senza dubbio, ma non impossibile per gli emiliani che si possono prendere questi tre punti che si potrebbero anche rivelare decisivi.

Come vedere Lecco-Reggiana e Parma-Spezia in diretta tv e in streaming

Lecco-Reggiana e Parma-Spezia sono in programma sabato 13 aprile. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Reggiana

In una gara da almeno una rete per squadra il colpo esterno della Reggiana di Nesta ci sta. Tre punti e sogno playoff che rimarrà vivo.

Le probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Lamanna; Caporale, Bianconi, Celjak, Lepore; Galli, Degli Innocenti, Ionita; Crociata, Novakovich, Buso.

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Cigarini, Bianco, Pierangolo; Portanova, Melegoni; Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2