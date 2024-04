Bologna-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Monza è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Thiago Motta, uno degli allenatori più corteggiati (non solo in Serie A), in conferenza stampa ha detto che il suo Bologna è il “rompiscatole” – sì, abbiamo volutamente edulcorato il termine utilizzato dal tecnico italobrasiliano – della zona Champions League. Competizione che i rossoblù il prossimo anno potrebbero giocare realmente e che resta una prospettiva concreta nonostante il mezzo passo falso di una settimana fa a Frosinone, dove i felsinei sono tornati a pareggiare (0-0) per la prima volta dopo oltre due mesi.

Di sicuro un’occasione mancata per un Bologna che, in caso di vittoria, avrebbe tenuto il passo della Juventus e soprattutto impedito alla Roma, quinta, di rosicchiare punti. I giallorossi hanno vinto il derby con la Lazio e si sono portati a -3, anche se i risultati ottenuti dalle italiane tra Europa e Conference League in questa settimana fanno ben sperare per quanto riguarda il discorso delle cinque squadre classificate alla prossima Champions (a quel punto agli uomini di Motta basterebbe il quinto posto per qualificarsi alla manifestazione più prestigiosa del continente). Bologna che, forte del secondo miglior rendimento interno – 38 punti conquistati in 16 partite al “Dall’Ara” – cercherà di ricominciare a vincere contro il Monza. I brianzoli sulla carta possono ancora ambire a quel settimo posto che molto probabilmente vorrebbe dire Conference League ma le sconfitte di fila con Torino (1-0) e Napoli (2-4) sono senza dubbio un duro colpo per le ambizioni dei biancorossi di Raffaele Palladino, altro allenatore emergente che a giugno potrebbe cambiare panchina.

Bologna-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Motta deve fare a meno di uno dei suoi punti fermi, l’ex milanista Saelemaekers, che è squalificato. A sinistra, nel 4-1-4-1, giocherà Ndoye, mentre di fianco a Ferguson sulla trequarti toccherà a Fabbian. In difesa è recuperato Beukema e potrebbe far rifiatare Calafiori. Sull’out mancino è ballottaggio Kristiansen-Lykogiannis.

Dall’altro lato, Palladino ritrova Pessina ma perde Caldirola e difficilmente potrà disporre di Mota, fermato da un problema alla caviglia. Duello sulla trequarti tra Valentin Carboni e Maldini, Zerbin invece dovrebbe essere confermato. Dalla panchina scalpita anche Bondo.

Come vedere Bologna-Monza in diretta tv e in streaming

Bologna-Monza è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Bologna-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bologna non è riuscito a battere il Monza negli ultimi due precedenti (una sconfitta e un pareggio). In casa però i rossoblù tendono a sbagliare pochissimo, oltre che a subire pochi gol – 8 come l’Inter capolista – e difficilmente scivoleranno sulla potenziale buccia di banana brianzola, anche per un discorso di motivazioni. Stuzzica, a tal proposito, la combo vittoria Bologna + clean sheet della squadra di Motta.

Le probabili formazioni di Bologna-Monza

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni.; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Zerbin; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0