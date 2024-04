Tsitsipas-Sinner è un match valido per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 per Jannik Sinner, che nei quarti di Monte Carlo ha liquidato anche la pratica Rune, difendendo così il secondo posto nel ranking Atp ed impedendo così il controsorpasso di Carlos Alcaraz.

Continua dunque la marcia inarrestabile del tennista altoatesino: nel 2024 ha collezionato ben 25 vittorie in 26 partite, solamente in 7 prima di lui c’erano riusciti (mostri sacri come Connors, Borg, Lendl, McEnroe, Federer e Djokovic). A sbarrargli la strada verso la finalissima ora c’è un rinato Stefanos Tsitsipas, rigenerato dall’atmosfera monegasca (qui il greco ha trionfato due volte in carriera). L’azzurro dovrà ricaricare in fretta le batterie dopo la battaglia con il danese, che l’ha costretto a rimanere in campo quasi tre ore (6-4 6-7 6-3). Un match che era iniziato nel migliore dei modi, quello con Rune, ma che si è complicato strada facendo anche grazie ad una serie di colpi pazzeschi del giocatore scandinavo, difficile da tenere a bada su questa superficie.

Sinner ha tenuto duro, portando a casa una partita che si stava mettendo male e nella quale ha sprecato pure due match point nel secondo set.

Tsitsipas invece ha impiegato solo un’ora e 15 minuti per piegare il russo Khachanov, non perdendo neppure un set come nei tre incontri precedenti con Djere, Etcheverry e Zverev. Il greco punta a rientrare nella top 10 dopo un periodo in cui non è stato brillantissimo e Monte Carlo potrebbe dargli quest’opportunità. Sarà il nono confronto con Sinner, che si è aggiudicato gli ultimi due (entrambi sul cemento).

Dove vedere Tsitsipas-Sinner in diretta tv e streaming

Il match tra Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner, valido per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo, sarà trasmesso sabato 13 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Tsitsipas e Sinner sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 13:30.

Tsitsipas-Sinner: il pronostico

Prima della sua esplosione definitiva, Tsitsipas era una bestia nera per Sinner, che era riuscito a batterlo solo a Roma nel 2020: quella rimane l’unica vittoria sulla terra dell’azzurro nei 4 testa a testa sul mattone tritato. Sinner nell’ultimo anno però ha fatto passi da gigante e non può non essere considerato favorito. Crediamo tuttavia che il greco, tornato ai suoi livelli sul rosso, possa metterlo in grande difficoltà: si arriverà al terzo set.