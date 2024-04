Scommesse, pioggia di gol e vincita da 2mila euro coi marcatori Champions

Scommesse, una pioggia di gol ha permesso una vincita incredibile. Non ha dovuto nemmeno sudare. In mezz’ora era già passato all’incasso

Il sogno di tutti quelli che decidono nella loro vita di giocare una schedina. No, non è solo quello di vincere, ma di non dover soffrire con partite che magari si incastrano solamente nei minuti finali.

Sì, è vero, anche quell’emozione è decisamente bella e l’adrenalina che ti passa in corpo è meravigliosa. Però non è sempre semplice. Insomma, tutto bello e meraviglioso quando si vince, anche cifre irrisorie, ma immaginate di non dover sudare per niente per portare a casa la bellezza di 1.900euro. Sì, avete letto bene. Quasi duemila euro in mezz’ora grazie ai molti gol che sono stati fatti nella serata di Champions League, quella di martedì, quando sono scesi in campo Real Madrid e Manchester City da un lato, e Arsenal e Bayern Monaco dall’altro. Come è successo? Bene, ve lo andiamo a spiegare velocemente.

Scommesse, tre marcatori per il colpo grosso

Intanto, così come viene riportato da Agimeg.it, il colpo è stato centrato nell’agenzia scommesse della Eurobet di Saviano, in provincia di Napoli. Un fortunato giocatore, a fronte di una scommessa di 30euro, ha vinto più di uno stipendio mensile – quasi due – dovendo soffrire solamente mezz’ora con tre marcatori.

Allora, il primo entrato è stato Bernardo Silva, che ha sbloccato la gara di Madrid dopo poco più di un minuto. Poi dopo un quarto d’ora è toccato a Rodrygo ribaltare la situazione e, infine, poco dopo la mezz’ora a Londra, Kane su calcio di rigore mandava avanti in maniera momentanea il Bayern Monaco. Tre marcatori quindi, 30euro investiti, e vincita clamorosa di 1.900euro senza sudare e senza nemmeno arrivare alla fine del primo tempo. Un colpo bellissimo, che non è solo fortuna ma anche intuire quelli che sono i possibili marcatori che ci possono essere dentro un match. Una lettura fenomenale delle partite. Giusto così!