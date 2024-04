Rune-Sinner è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Una delle sconfitte più brucianti di Jannik Sinner nel 2023 fu quella contro Holger Rune a Montecarlo. Match a due facce, che l’azzurro dominò nel primo set per poi irrigidirsi troppo nel secondo e crollare definitivamente nel terzo, di fronte all’abbassarsi delle temperature – l’ultimo parziale si giocò in notturna – e facendosi condizionare dall’atteggiamento irriverente del danese.

Un anno dopo c’è sempre il nativo di Gentofte sulla strada dell’altoatesino, anche se stavolta si tratta “solo” di quarti (all’epoca si affrontarono in semifinale). Sinner nelle due partite giocate finora sulla terra rossa è stato impeccabile ed ha dimostrato di essersi immediatamente adattato alla nuova superficie, in teoria poco affine alle sue caratteristiche. Nei turni precedenti non ha lasciato neppure le briciole agli insidiosi Korda e Struff, regolati entrambi in due set ed in poco più di un’ora di gioco. Rispetto allo scorso anno, insomma, è un altro giocatore, più sicuro dei propri mezzi e migliorato un po’ in tutti i fondamentali.

Rune al contrario non è riuscito a sbocciare definitivamente, sia per qualche infortunio di troppo che per limiti caratteriali. Sul rosso però può rilanciarsi. E l’obiettivo, nel Principato, è bissare la finale dello scorso anno.

Il danese, tuttavia, a differenza di Sinner ieri è rimasto in campo per un totale di 5 ore. Prima ha dovuto finire il match con l’indiano Nagal, rinviato per pioggia 24 ore prima, poi ha ingaggiato una dura battaglia con il bulgaro Dimitrov, durata oltre tre ore. Si tratta del quarto testa a testa con Sinner e per adesso a condurre è proprio Rune (2-1), che l’azzurro è riuscito a sconfiggere solo alle ultime Finals torinesi.

Dove vedere Rune-Sinner in diretta tv e streaming

Il match tra Holger Rune e Jannik Sinner, valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo, sarà trasmesso venerdì 12 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Rune e Sinner sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 13:00.

Rune-Sinner: il pronostico

Per Sinner è una partita che vale doppio, dal momento che in caso di vittoria è certo di mantenere il secondo posto nel ranking Atp. L’altoatesino è in uno stato di grazia e difficilmente Rune, che ieri ha speso il triplo delle energie, riuscirà a scalfirlo. Previsti in ogni caso almeno 21 game complessivi.