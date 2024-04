Struff-Sinner, Atp Monte Carlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Struff-Sinner è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

È uno Jannik Sinner multitasking. Che si giochi sul cemento oppure sulla terra rossa l’altoatesino si conferma dominante su qualsiasi superficie. Nell’esordio nel Masters 1000 di Monte Carlo, il primo della stagione sul mattone tritato, il numero 2 al mondo è rimasto in campo poco più di un’ora, lasciando a malapena tre game allo statunitense Sebastian Korda, andato via sconsolato a fine match.

Un netto 6-1 6-2 in cui l’azzurro non ha mai permesso di entrare in partita all’americano, che due giorni prima aveva brillato nella sfida con lo spagnolo Davidovich Fokina. Sinner non ha fatto ricorso esclusivamente alle sue straordinarie doti da giocatore di fondocampo per sbrigare la pratica: si è spesso avvicinato alla rete ed ha portato a casa punti, ad esempio, anche attraverso delle magistrali palle corte. “Mi sono mosso bene ma devo migliorare al servizio”, ha detto a fine gara il nativo di San Candido, anticipando anche qualche possibile tattica da utilizzare nel prossimo match con il tedesco Jan-Lennard Struff. L’obiettivo di Sinner nel Principato è bissare quantomeno la semifinale dello scorso anno: arrivare tra i primi 4 gli consentirebbe di mantenere il secondo posto nel ranking e di evitare il controsorpasso di Carlos Alcaraz, ritiratosi a causa di un infortunio.

Un solo precedente ma molto recente

Partirà senza alcun dubbio favorito anche contro l’esperto tennista di Warstein, che a 33 anni è ancora stabile tra i primi 30 della classifica mondiale.

Struff, dotato di un potente servizio, a Roquebrune ha già superato due ostacoli per niente banali, l’argentino Baez e il croato Coric, e non può essere sottovalutato. C’è un solo precedente con l’italiano, peraltro risalente a un mese fa: sul cemento di Indian Wells fu Sinner ad avere la meglio con un perentorio 6-3 6-4.

Dove vedere Struff-Sinner in diretta tv e streaming

Il match tra Jan-Lennard Struff e Jannik Sinner, valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo, sarà trasmesso giovedì 11 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Struff e Sinner sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle (orario da definire).

Struff-Sinner: il pronostico

Sinner ha dimostrato di poter dire la sua anche su superfici più lente come la terra rossa. Ogni partita ha una storia a sé ma è improbabile che la versione ammirata contro Korda vada in difficoltà contro Struff: l’azzurro pure stavolta dovrebbe spuntarla in due set.