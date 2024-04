Djokovic-Musetti, Atp Monte Carlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Djokovic-Musetti è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Un anno fa, proprio nel torneo di Montecarlo, Lorenzo Musetti ottenne una delle più importanti vittorie della sua – ancora breve – carriera battendo il 24 volte campione Slam Novak Djokovic in tre set (4-6 7-5 6-4).

Un successo che sembrava poter essere la consacrazione definitiva per il giovane tennista di Carrara, di sicuro uno dei più talentuosi e promettenti del circuito. Ed invece da allora Musetti di passi avanti non ne ha fatti molti, rimanendo in una sorta di “limbo”. Classica situazione da “vorrei, ma non posso” per un giocatore che avrebbe le carte in regola per entrare tra i primi dieci (oggi è 24esimo) ma che è ancora troppo incostante e fragile dal punto di vista psicologico. Nel secondo turno del Masters 1000 del Principato, ad esempio, per oltre un’ora ha dato spettacolo contro l’enfant prodige del tennis francese Arthur Fils. Poi si è spenta improvvisamente la luce ed ha rischiato di subire una rimonta clamorosa (6-3 7-5). Era filato tutto liscio invece nel primo turno contro lo statunitense Taylor Fritz, sistemato in poco più di un’ora con un netto 6-4 6-4.

Nole ha voglia di ripartire

Che partita sarà, a questo punto, quella contro Djokovic? Il campione serbo, intanto, due giorni fa ha giocato il suo primo match nel circuito da Indian Wells, quando si arrese incredibilmente all’azzurro Luca Nardi.

Contro il russo Safiullin Nole è stato impeccabile e nell’intervista post gara ha ammesso di sentirsi di nuovo al top. Nella stagione rossa il nativo di Belgrado dovrà dimostrare di aver superato il momento difficile, che probabilmente ha portato alla rottura con il suo ormai ex allenatore Ivanisevic. Sono quattro i testa a testa con Musetti (Djokovic è in vantaggio 3-1), che sul mattone tritato è sempre riuscito a metterlo in difficoltà.

Dove vedere Djokovic-Musetti in diretta tv e streaming

Il match tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo, sarà trasmesso giovedì 11 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Djokovic e Musetti sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle (orario da definire).

Djokovic-Musetti: il pronostico

Musetti è un giocatore imprevedibile ma sul rosso è in possesso delle armi giuste per creare grattacapi anche ad un campionissimo come Djokovic, come dimostrano i precedenti. L’azzurro non è favorito ma potrebbe aggiudicarsi almeno un set.