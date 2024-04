Gratta e vinci, il Turista non è per sempre: fate in fretta

Gratta e Vinci, fate in fretta perché il turista non è per sempre. Ecco la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ottica della solita rotazione

Fortunatamente il mercato dei Gratta e Vinci non è fermo. Ogni tanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentendo quelle che sono le necessità dei cittadini, decide di immettere dei nuovi biglietti anche per sollecitare l’utenza. E abbiamo visto come, molto spesso, quei biglietti che arrivano nelle tabaccherie e anche online, nei primi mesi della loro vita, regalino delle belle vincite.

Però ogni tanto è anche giusto cambiare, e magari togliere dal mercato quelli che non hanno avuto un buon successo. Succede anche questo ovviamente, non è sempre tutto rose e fiori, ed è proprio in questa destinazione che si muove la scelta di mettere la parola fine alla fine di cinque tagliandi – così come viene riportato da Agimeg.it – che ormai hanno fatto il loro tempo. E andiamo a vedere quali sono e come comportarsi in questi casi.

Gratta e Vinci, ecco i tagliandi dismessi

Allora, partiamo quindi dai biglietti che tra poco non troverete più. La decisione per il taglio coinvolge «Puzzle», «Nuovo Battaglia Navale», «NEW Turista per 10 anni», «Cuccioli d’Oro» e «Il Re Vincente». Non si conosce almeno per il momento la data ufficiale del provvedimento, ma si presume che non ritarderà di un paio di settimane. Almeno entro la fine del mese succederà.

Come fare, quindi, nel caso avete tra le mani un biglietto del genere. Meglio affrettarsi, perché dal momento in cui verrà ufficializzata questa decisione, ci sono 45 giorni di tempo per andare a riscuotere la vostra vincita, piccola o grande che sia. C’è il rischio poi di non poterlo fare ed è un peccato poi lasciare anche pochi soldi nelle casse dello stato. Magari con quello che avete vinto – e di storie del genere ve ne abbiamo già raccontate – potreste acquistarne un altro e piazzare il colpo che vi cambia la vita. Ma, oltre questo, non è proprio giusto dopo aver speso dei soldi lasciarli lì senza intascarli. Fate in fretta quindi, il tempo stringe.