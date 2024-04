Club Brugge-PAOK, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Club Brugge-PAOK è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Non è bastato raggiungere i quarti di finale di Conference League all’ormai ex tecnico del Club Brugge, Ronny Deila, esonerato durante la sosta per gli impegni della nazionali. Gli è stata fatale la sconfitta in campionato con il St. Truidense, l’ennesimo passo falso per i nerazzurri, lontani dalla vetta della Pro League belga. Il nuovo allenatore, Nicky Hayen, ha esordito con un pareggio (1-1 nel derby con il Cercle Brugge) e con una netta vittoria sull’Anderlecht (3-1), facendo il pieno di fiducia in vista del quarto di finale contro i greci del PAOK.

Il Club Brugge negli ottavi si era sbarazzato degli insidiosi norvegesi del Molde nonostante la sconfitta per 2-1 rimediata all’andata in Norvegia. Con il supporto del pubblico dello “Jan Breydel” Stadium, Vanaken e compagni si sono successivamemte scatenati nel ritorno, travolgendo 3-0 gli scandinavi anche grazie ad una doppietta dell’ex bolognese Skov Olsen. Servirà una prestazione simile nel primo round contro il PAOK, una squadra che è molto più pericolosa in casa che in trasferta. Il Club Brugge deve fare di tutto per ottenere un risultato positivo tra le mura amiche, perché potrebbe essere complicato poi rimontare nel catino bianconero.

Dopo una brillante fase a gironi – nel gruppo c’era anche l’Eintracht Francoforte – gli uomini guidati dal figlio d’arte Razvan Lucescu negli ottavi si sono presi lo scalpo della Dinamo Zagabria, rifilandole ben 5 gol al ritorno in Grecia (5-1) ed archiviando così la sconfitta subita sette giorni prima in Croazia (2-0). Il PAOK guida pure la classifica della Super League greca, con un punto di vantaggio sull’AEK Atene, con cui ha pareggiato 2-2 nello scontro diretto di domenica scorsa.

Come vedere Club Brugge-PAOK in diretta tv e in streaming

La sfida tra Club Brugge e PAOK è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Jan Breydel Stadium di Bruges, in Belgio. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Club Brugge-PAOK anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Due squadre dai valori simili e una doppia sfida in cui si fa fatica ad individuare un chiaro favorito. L’andata, in ogni caso, dovrebbe essere appannaggio del Club Brugge, che approfitterà del rendimento esterno non entusiasmante del PAOK.

Le probabili formazioni di Club Brugge-PAOK

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Odoi, Spileers, Mechele, Meijer; Onyedika, Vetlesen; Skov Olsen, Zinckernagel, De Cuyper; Igor.

PAOK (4-1-4-1): Kotarski; Jonny, Kedziora, Koulierakis, Baba; Meité; Zivkovic, Konstantelias, Taison, Despodov; Brandon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1