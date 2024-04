Aston Villa-Lille, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-Lille è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Aston Villa, candidato numero uno per la vittoria della Conference League 2023-24, è la squadra che tutti avrebbero voluto evitare nell’ultimo sorteggio di Nyon, che ha definito quarti e semifinali. Alla fine l’ha “beccato” il Lille, un’altra che ha le credenziali giuste per arrivare in fondo a questa competizione. Ci attende dunque una doppia sfida di livello, tra la quarta in classifica della Premier League e quella della Ligue 1.

I Villans di Unai Emery dallo scorso fine settimana sono tuttavia costretti a condividere la quarta piazza con il Tottenham, che li ha raggiunti a quota 60 punti. Il club di Birmingham, infatti, ha rallentato un po’ troppo nelle ultime giornate di campionato, vincendo solo una partita da marzo in poi e rimediando alcune sonore sconfitte come quelle con Tottenham (0-4) e Manchester City (4-1). Sabato scorso intanto l’Aston Villa ha fatto registrare un altro passo falso, pareggiando 3-3 con il pericolante Brentford al Villa Park. Ennesimo campanello d’allarme per una difesa che sta subendo troppi gol ed è molto meno solida rispetto alla prima parte della stagione. Gli uomini di Emery però in Conference League non sembrano avere rivali: negli ottavi si sono sbarazzati dell’Ajax, travolgendolo 4-0 dopo il pareggio a reti bianche di Amsterdam.

Il Lille è in salute

Massima attenzione però ad un Lille che sta attraversando un periodo positivo e soprattutto che è imbattuto da fine febbraio, tra coppa e campionato.

I Dogues di Paulo Fonseca giocano un calcio propositivo, possono contare su un attaccante di spessore come il canadese David esu tanti buoni giocatori, da Yoro a Zhegrova. Dopo aver archiviato la pratica Sturm Graz (0-3 in Austria e 1-1 in Francia), la squadra allenata dall’ex allenatore della Roma ha pareggiato con il Brest e battuto Lens e Marsiglia, confermandosi impeccabile davanti al proprio pubblico (solo una sconfitta finora).

Come vedere Aston Villa-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Lille è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Aston Villa-Lille anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’Aston Villa è favorito ma potrebbe non filare tutto liscio per gli uomini di Emery, ultimamente discontinui. Il Lille peraltro è in un buon momento e cercherà di tenere quantomento aperti i giochi qualificazione in vista del match di ritorno. Alla luce dei problemi difensivi dei Villans e considerando che i Dogues segnano ininterrottamente da gennaio immaginiamo un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Lille

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Moreno; Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Rogers; Diaby, Watkins.

LILLE (4-3-3): Mannone; Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaïly; Bentaleb, André, Gudmundsson; Zhegrova, David, Haraldsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1