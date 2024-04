Totocalcio, ancora nessun 13: jackpot alle stelle

Totocalcio, nemmeno nell’ultimo concorso è stato realizzato il 13: e il tredici, per il prossimo fine settimane, schizza davvero alle stelle

Niente 13 nemmeno nell’ultimo concorso del Totocalcio. Assai difficile, visti i risultati che sono venuti fuori – anche tra gli eventi opzionali – riuscire a fare bottino pieno. Poco male, perché gli utenti che hanno deciso di investire anche un solo euro in questo gioco che è tornato in auge, ci potranno provare di nuovo nei prossimi giorni.

Prima comunque di andare a scoprire a quanto ammonta il jackpot del prossimo fine settimana, andiamo a vedere insieme invece quelli che ancora con un pizzico di fortuna, che ci vuole eccome in questi casi, hanno centrato l’11 e tutti gli altri punti che ci sono nella nuova schedina che ormai da quasi due anni è tornata nelle tabaccherie italiane.

Totocalcio, ecco il nuovo jackpot

“Festeggiano i due scommettitori che sono riusciti a centrare l’11 che ha regalato una vincita da 21.554 euro ciascuno. Ai diciassette ‘7’ sono andati 555 euro. Sono trentotto i giocatori che hanno indovinato 5 partite e si sono portati a casa 77 euro. I centotrentotto ‘3’ hanno vinto 6 euro”. Questo è il computo totale che è venuto fuori nella scorsa settimana così come viene raccontato da Agimeg.it. Che poi, svela, infine, ed è quello che tutti noi vogliamo sapere, quanto si potrebbe vincere nel prossimo weekend.

Il tredici ha un jackpot da urlo: si parla della bellezza di 303.410euro. Sì, una cifra enorme con passione e fortuna si potrebbe anche vincere giocando una sola colonna e senza spendere più di un solo euro. Tutto davvero incredibile. Interessanti, poi, anche tutti gli altri premi che si potrebbero portare a casa in un fine settimana importante che come sappiamo potrebbe avvicinare non solo lo scudetto dell’Inter ma anche dare l’aritmetica, in Germania, al Bayer Leverkusen. Possiamo solamente svelare a quanto ammonterà il premio del 9: non essendoci stati punti presi in questo modo, questo montepremi ammonta a 5.469euro. Non male.