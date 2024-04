Viktoria Plzen-Fiorentina, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Viktoria Plzen-Fiorentina è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Una Fiorentina dai due volti – brillante in Coppa Italia nella semifinale d’andata con l’Atalanta e poco reattiva in campionato contro la Juventus – dimostrano che la squadra di Vincenzo Italiano ha già fatto delle “scelte”.

Si punta tutto sulle coppe, dal momento che la Serie A ha ormai poco da offrire alla Viola. I gigliati, dopo aver raggiunto il quarto posto lo scorso dicembre, sono crollati, scivolando addirittura al decimo. In seguito alla sconfitta di misura con i bianconeri domenica scorsa – a Torino si sono rivisti i soliti difetti, soprattutto in fase realizzativa – Biraghi e compagni hanno forse detto definitivamente addio alla possibilità di arrivare tra le prime 7. Motivo per cui l’Europa potrebbe arrivare soltanto attraverso la vittoria di un trofeo: la Fiorentina è in corsa anche in Conference League, già sfiorata un anno fa. Il sorteggio di Nyon non ha voltato le spalle ai toscani che, oltre ad evitare la più forte, l’Aston Villa, in teoria avrebbero la strada spianata fino alla finale di Atene. Nei quarti ci sono i cechi del Viktoria Plzen, nell’eventuale semifinale una tra Club Brugge e PAOK.

Cechi da non sottovalutare

Dalla Viola dipenderà probabilmente anche la questione dei cinque posti in Champions League: se gli uomini di Italiano arriveranno almeno tra le prime quattro, anche la quinta classificata in Serie A strapperà un pass per la prossime edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Non bisognerà tuttavia commettere l’errore di sottovalutare il Viktoria Plzen, squadra organizzata e compatta che cercherà di fare male alla Fiorentina con le ripartenze, approfittando della linea di difesa molto alta della formazione di Italiano. I cechi, che in attacco possono contare su una “torre” come Chory, di sicuro il più pericoloso tra i suoi, sono terzi in classifica nel loro campionato – lontanissimi dalla lotta per il titolo – e dallo scorso novembre hanno perso solo una partita. Negli ottavi di Conference League si sono imposti sugli svizzeri del Servette dopo i calci di rigore (0-0 all’andata e pure al ritorno). Italiano farà come al solito tanto turnover: certi di una maglia da titolare Gonzalez, Milenkovic, Bonaventura e Belotti.

Come vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Viktoria Plzen e Fiorentina è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Mesta Plzne di Plzen, in Repubblica Ceca. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile assistere al match tra Viktoria Plzen-Fiorentina anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Viktoria Plzen lascerà volentieri la palla nei piedi dei giocatori viola per poi colpire in contropiede. In coppa la Fiorentina è solitamente più prolifica rispetto al campionato – 5 gol complessivi segnati nelle due sfide con il Maccabi Haifa negli ottavi – e per questo motivo ci aspettiamo una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Sykora, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1