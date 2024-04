Olympiacos-Fenerbahçe, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Olympiacos-Fenerbahçe è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Quella completata dall’Olympiacos nel turno precedente contro gli israeliani del Maccabi Haifa è una rimonta destinata a restare nella storia di questa giovane competizione. Dopo aver perso 4-1 l’andata davanti al proprio pubblico, i biancorossi sono andati a vincere con un roboante 6-1 sul campo neutro di Backa Topola, in Serbia, addirittura dilagando nei supplementari (era finita 4-1 al termine dei 90 minuti).

Un’impresa che ha permesso agli ellenici di approdare tra le prime otto della Conference League e di sfidare i turchi del Fenerbahçe: la vincente affronterà poi una tra Aston Villa e Lille. L’Olympiacos, rivitalizzato dal tecnico spagnolo Jose Luis Mendilibar – l’uomo che lo scorso anno condusse il Siviglia verso la settima Europa League della sua storia – è in corsa anche per la vittoria del titolo nazionale e le due vittorie con Aris e Lamia – in cui i Thrylos hanno realizzato otto gol complessivi – hanno rilanciato le loro ambizioni, nonostante restino a quattro punti dal PAOK primo in classifica.

Il Fenerbahçe invece in settimana ha fatto parlare di sé a causa della sconfitta a tavolino nella Supercoppa di Turchia con il Galatasaray.

I gialloblù, per protesta verso la federcalcio turca dopo i fatti di Trabzon – i giocatori del club di Istanbul erano stati aggrediti a fine match – hanno mandato in campo l’Under-19, ritirando la squadra dopo appena una manciata di secondi dal fischio d’inizio. In campionato sono sempre a -2 dal Galatasaray – vincono ininterrottamente da febbraio – ma puntano tanto sulla Conference League. E lo dimostra il fatto che negli ottavi di finale hanno eliminato un’ottima squadra come l’Union Saint-Gilloise (0-3 in Belgio e 0-1 in Turchia).

Come vedere Olympiacos-Fenerbahçe in diretta tv e in streaming

La sfida tra Olympiacos e Fenerbahçe è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Karaiskakis” del Pireo, in Grecia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Olympiacos-Fenerbahçe anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Olympiacos chiamato ad alzare il livello contro un avversario che in campionato vince da sei giornate e che in quest’ultimo fine settimana si è pure riposato. Giocare in uno stadio caldo come il “Karaiskakis” non è mai una passeggiata ma secondo noi il Fenerbahçe ha le carte in regola per evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Olympiacos-Fenerbahçe

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Paschalakis; Rodinei, Retsos, Abbey, Richards; Hezze, Iborra; Podence, Horta, Gelson Martins; El Kaabi.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi, Djiku, Aziz, Oosterwolde; Yuksek, Krunic; Under, Szymanski, Tadic; Batshuayi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1