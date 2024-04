Gratta e Vinci, il Colpo è Ricco: 500mila euro

Gratta e Vinci, il colpo stavolta è ricco e ha centrato la vincita massima. Ecco 500mila euro con questo biglietto. Ma andiamo a vedere quanto realmente incasserà

Il tagliando è uno degli ultimi nati. Messo in commercio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da poco tempo. Ed è anche per questo che ha deciso subito di farsi conoscere al grande pubblico, regalando la vincita massima, vale a dire quella da 500mila euro con solamente 5 euro investiti.

Parliamo del Colpo Ricco, uno degli ultimi arrivati nelle Lotterie Istantanee, che ha fatto felice un fortunato giocatore ligure. Il Colpo Ricco è nato lo scorso agosto, quindi non ha nemmeno un anno di vita, però è già riuscito come detto a cambiare la vita ad un fortunato scommettitore – così come racconta Agimeg.it – che ha deciso di acquistarlo. Ma andiamo a vedere insieme, nel dettaglio, quello che è successo e soprattutto quanto alla fine incasserà il fortunato uomo.

Gratta e Vinci, ha cantato dopo che ha grattato!

Ha cantato sicuro nel momento in cui ha grattato. Anche perché (scusateci in anticipo), il colpo è stato piazzato a Sanremo. Non staremo qui a dire il perché abbiamo utilizzato quel verbo, lo avrete capito voi stessi. Bene, tornando seri, quest’uomo ha centrato la vincita massima con quel biglietto da 5 euro. “Colpo Ricco’ ha 14 fasce di vincita possibili, oltre a quella uguale al costo del tagliando. Si va quindi da un premio di 5 euro, passando per 500, 1.000 e 10.000 euro, fino ad arrivare al premio da 100.000 euro e, l’ultimo, quello da 500.000 euro”.

Ma quanto realmente incasserà l’uomo? Come sappiamo sulle vincite c’è una tassa, che è bella importante e che ammonta al 20% dell’intera importo per dei colpi superiori ai 500euro. Togliendo quindi i soldi che andranno nelle casse dello stato, il fortunato uomo si dovrà “accontentare” di soli 400mila euro. Ben scritto tra virgolette eh, per far capire ovviamente che la cosa rimane enorme, ed è una di quelle che è difficile da spiegare. Ed è difficile anche da fare, soprattutto. Auguri a lui da parte di tutta la redazione de Ilveggente.it.