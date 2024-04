Benfica-Marsiglia, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Benfica-Marsiglia è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Europa League potrebbe diventare una sorta di salvagente per un Benfica che nell’ultima settimana si è visto scivolare dalle mani sia il campionato che la coppa nazionale. La doppia sfida ravvicinata con i rivali cittadini dello Sporting, infatti, si è conclusa infatti nel peggiore dei modi per la squadra di Roger Schmidt, quest’anno nient’altro che la lontana parente di quella della scorsa stagione.

Una settimana fa il Benfica non è riuscito a ribaltare il risultato della semifinale d’andata con i biancoverdi di Ruben Amorim, pareggiando 2-2 al da Luz ed abbandonando la competizione. E lo Sporting ha avuto la meglio quattro giorni più tardi, aggiudicandosi (2-1) lo scontro diretto per il titolo in Liga Portugal e portandosi a +4 in classifica, a poche giornate al termine del campionato. L’unico modo per poter sollevare un trofeo, a questo punto, è vincere l’Europa League, dove i biancorossi sono retrocessi dopo essere arrivati terzi nel girone di Champions League lo scorso autunno.

In casa Marsiglia è di nuovo buio pesto

Europa League che diventa fondamentale anche per il Marsiglia, avversario dei portoghesi nei quarti di finale. La situazione, in casa OM, è tornata ad essere caotica in seguito alle quattro sconfitte consecutive.

I Phocéens, che sembravano rinati in concomitanza con l’arrivo del terzo allenatore stagionale, l’esperto Jean-Louis Gasset, sono di nuovo in grande difficoltà. In Ligue 1 hanno perso contro Rennes, PSG e Lille segnando a malapena un gol ed incassandone sette, ma hanno rischiato di complicarsi la vita anche nell’ottavo di Europa League con il Villarreal, perdendo 3-1 al ritorno in Spagna dopo aver dominato l’andata (4-0). In classifica il Marsiglia è solo ottavo, a distanza siderale dal quarto posto ed attualmente fuori da tutto. Gasset a Lisbona dovrebbe poter contare su Mbemba e le uniche assenze sono quelle di Clauss, Rongier e Nadir.

Come vedere Benfica-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Benfica e Marsiglia è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio da Luz di Lisbona, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Benfica-Marsiglia anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Si tratta di due squadre che non se la passano benissimo e che sono praticamente obbligate a fare strada in questa coppa per “salvare” la stagione. Il Benfica non dà garanzie ed è discontinuo ma nella gara d’andata dovrebbe comunque sfruttare il fattore campo ed ottenere un risultato positivo: almeno 2 i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Benfica-Marsiglia

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, David Neres; Tengstedt.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Meité, Gigot, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Harit; Luis Henrique, Ndiaye, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1