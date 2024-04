Scommesse, quanti soldi non riscossi: la somma è da non credere

Scommesse, quanti soldi non sono stati riscossi nel corso degli anni da chi ha effettivamente piazzato una vincita. La somma è davvero da non credere. Tutto nelle casse dello Stato

Uno ci crede poco a questa storia. Effettivamente vincere e non incassare la relativa somma è difficile da credere. Eppure è davvero così. La storia viene raccontata da Agimeg.it che svela quanti soldi nel corso degli anni a seguito di una vincita non sono stati reclamati.

Soldi che ovviamente finiscono tutti nelle casse dello stato. Magari c’è chi anche perde la schedina e poi se ne rammarica. Ma può essere per tutti in questo modo? Ribadiamo che è difficile credere a tutto questo, però i dati sono davvero reali e fotografano in maniera solare tutto quello che succede intorno alle vincite. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio di quanti soldi parliamo e soprattutto di come sono suddivisi per categoria.

Scommesse, ecco le vincite non riscosse

“Il caso più clamoroso riguarda la Lotteria Italia. In molti infatti acquistano i biglietti – svela Agimeg.it – diversi mesi prima dell’estrazione e poi si dimenticano di controllarlo o non si ricordano dove l’hanno messo. Capita così che nei concorsi del terzo millennio della Lotteria Italia, non sono stati riscossi premi per circa 31 milioni di euro”. E in tutto questo c’è un record negativo, relativo all’anno 2008 nel quale clamorosamente nessuno è andato a intascare il primo premio da 5 milioni di euro. Però quei soldi sono stati rimessi in circolo: nel 2009, unica volta nella storia, sono stati assegnati due primi premi.

Direte voi, si tratta solamente di biglietti della Lotteria. Ebbene vi sbagliate. Sì, perché questo tasto tocca anche le scommesse sportive: nel triennio 2021-2023 gli italiani si sono scordati di incassare oltre 31 milioni di euro, dei quali quasi 13 milioni solo lo scorso anno. E poi ci sono anche 3 milioni di euro che non sono stati incassati dopo aver vinto con una corsa ippica. Il totale ovviamente arriva a 50milioni di euro. Una cifra folle. Ricordiamo infine che per le Lotterie il tempo massimo per incassare è di 180 giorni, che scende a 180 per quanto riguarda le scommesse sportive.