Scommesse, 15mila euro con una sola partita: ha vinto così

Scommesse, ha vinto 15mila euro decidendo di giocare su una sola partita. Pronostico centrato in pieno e somma incredibile portata a casa. Come e dove è successo

E poi ci sono quelli che sbagliano una schedina per una sola partita, magari già indirizzata, e magari anche in pieno recupero. Ci vuole fortuna, è l’unica cosa (quasi) che conta. Sì, serve un pizzico di conoscenza, leggere le statistiche, saper interpretare i numeri e tutto il resto. Ma alla fine serve quel pizzico di…vabbè.

Di storie ve ne abbiamo raccontate tante. Di gente che ha deciso di giocare dei risultati esatti clamorosi. Certo, se uno li punta sulla Juventus allora un bel poco di possibilità di arrivare in fondo e festeggiare ce ne stanno. Un poco meno, invece, potrebbe succedere nel momento in cui decidi di giocare una schedina con un risultato esatto che ha complessivamente sei gol nel proprio finale. Sì, se ve lo ricordate era successo pure l’anno scorso con il Napoli che aveva battuto la Juventus 5-1 e un giocatore aveva appunto deciso di giocare questo risultato esatto. Adesso sempre il Napoli c’è in mezzo.

Scommesse, ha vinto di nuovo con il Napoli

La storia raccontata da Agimeg.it ci porta a Caserta, in Campania, dove un fortunato scommettitore – chissà, magari se lo è pure sognato – ha deciso di investire una bella somma sulla vittoria della squadra di Calzone sul campo del Monza. Sì, avete capito bene: si è giocato il 2-4 risultato esatto. Centrato in pieno.

“Un gol che ha regalato tre punti al Napoli e la bella somma di 15.000 euro al giocatore campano” si legge su Agimeg.it, che poi ha intervistato anche il titolare dell’Agenzia Eurobet dove è stata giocata questa clamorosa schedina vincente: “Una vera e propria opera d’arte di un nostro cliente abituale che molto spesso cerca giocate di questo tipo”, il commento del titolare Diego Iannucci. Insomma, un colpo grosso di quelli che cambiano anche il modo di vedere le cose. Con quindicimila euro in tasca si possono togliere tanti sfizi e anche avere sicuramente meno problemi. Non è dato invece a sapersi quanto è stato investito in questo colpaccio vero e proprio.