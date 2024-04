Atletico Madrid-Girona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Girona è una gara valida per la trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Non può distrarsi, devo per forza fare punti, nonostante martedì prossimo sarà impegnato nella difficile trasferta di Dortmund dove dovrà difendere il 2-1 dell’andata. L’Atletico Madrid di Simeone, se vuole essere certo di giocare anche il prossimo anno la Champions League, deve pensare a battere il Girona terzo in classifica e che spera che il pensiero dei Colchoneros possa essere in Germania.

La caratura di una grande squadra, il carattere, si vede in momenti come questo: quando gli impegni sono importanti, di livello, e tolgono energie fisiche e mentali importanti. I Colchoneros sono una grande squadra ma com’è normale che sia potrebbero pagare dazio. E il Girona, una formazione che ha dimostrato di essere in grado di andare a vincere in trasferta su campi importanti, e di essere una formazione che gioca con pochi pensieri ma mettendo in campo qualità e determinazione, sogna di uscire indenne dal Wanda Metropolitano. Potrebbe esserci anche in questo caso un risultato un po’ a sorpresa. Ovvio che molto di meno rispetto a quello che potrebbe venire fuori a Maiorca.

Come vedere Atletico Madrid-Girona in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Girona, valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Pareggio. Questo è il risultato più probabile che potrebbe venire fuori dalla sfida tra Atletico e Girona. In una gara che dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Troppo importante l’impegno in Champions League per gli uomini di Simeone, che avranno un poco la testa a Madrid. E il Girona di Michel ne potrebbe approfittare avvicinando così la qualificazione, che sarebbe clamorosa, alla prossima massima competizione europea.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Girona

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Azpilicueta; Riquelme, Llorente, Koke, Saul, Lino; Griezmann, Morata.

GIRONA (3-4-3): Gazzaniga; E Garcia, D Lopez, Blind; Couto, Herrera, A Garcia, Gutierrez; Tsyhankov, Dovbyk, Savio.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1