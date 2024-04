Cittadella-Ascoli e Como-Bari, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Ascoli e Como-Bari sono valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La vittoria sul campo della Reggiana è stato il segnale definitivo: il Cittadella è tornato e adesso ha rimesso come obiettivo un piazzamento nei playoff, distanti solamente due punti. Quattro risultati utili consecutivi per la squadra di Gorini, che contro un Ascoli che comunque si presenta dopo aver fermato il Venezia, dovrebbe avere non diciamo vita semplice, ma quasi.

I veneti partono con tutti i favori del pronostico e in casa non possono sbagliare. E non lo faranno. Soprattutto perché il cammino, in generale, dell’Ascoli in trasferta non è proprio da ricordare. Insomma, questo match sembra essere abbastanza indirizzato.

Com’è senza dubbio indirizzato anche quello tra Como e Bari. I lombardi hanno vinto sul campo del Catanzaro, in rimonta, e adesso sarebbero in Serie A insieme al Parma. Un colpaccio quello degli uomini di Roberts, che hanno ulteriormente dimostrato le loro qualità non solo tecniche, ma soprattutto mentali: riuscire a ribaltare una squadra come quella di Vivarini, in trasferta, non è cosa da tutti. Un risultato quello in Calabria da promozione. Per il Bari invece è notte fonda: i pugliesi non riescono in nessun modo a dare un senso diverso alla propria stagione e adesso rischiano anche i playout. Anche perché la sconfitta senza certa da questa trasferta.

Come vedere Cittadella-Ascoli e Como-Bari in diretta tv e in streaming

Cittadella-Ascoli e Como-Bari sono in programma sabato 13 aprile, entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Ascoli

Cittadella leggermente avanti in questa partita. I veneti hanno ripreso la corsa e adesso sognano di rientrare nei playoff. Vittoria per gli uomini di Gorini.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (3-4-2-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli; Tessiore, Branca, Carriero, Carissoni; Vita, Baldini; Maistrello.

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Mantovani, Vaisanen, Quaranta; Falzerano, Di Tacchio, Giovane, Masini, Zedacka; Rodriguez, Duris.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1