Cremonese-Ternana e Pisa-FeralpiSalò, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Ternana e Pisa-FeralpiSalò sono valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La Cremonese di Stroppa deve tornare alla vittoria in casa dopo la clamorosa sconfitta contro la FeralpiSalò, anticipata anche da un’altra fragorosa caduta sul campo del SudTirol. Sì, i lombardi si sono ripresi andando a vincere a Bari la scorsa settimana, per siccome il Como adesso è secondo, ed ha pure due punti di vantaggio, per rimanere agganciato al treno diretto della Serie A, il gruppo di Stroppa ha assoluto bisogno di una vittoria contro la Ternana. E questa, senza ombra di dubbio, dovrebbe arrivare.

Sì, perché Breda ha enormi problemi di formazione: ha perso anche Sorensen il tecnico, uno dei pilastri difensivi. E poi in trasferta gli umbri hanno un ruolino davvero da retrocessione. Insomma, nessun problema davvero per la Cremonese.

Così come sulla carta non dovrebbe avere problemi il Pisa di Aquilani. In casa solo vittorie nelle ultime uscite anche se la FeralpiSalò sta bene e lotta per cercare anche di uscire fuori dai playout. Ma i nerazzurri – anche in questo caso, comunque, ci sono dei problemi di formazione per via di molti infortuni – hanno le carte in regola per prendersi vittoria e tre punti. Che potrebbero essere davvero fondamentali per la propria missione: quella di fare gli spareggi promozione.

Come vedere Cremonese-Ternana e Pisa-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Cremonese-Ternana e Pisa-FeralpiSalò sono in programma sabato 13 aprile, entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Ternana

Ampiamente favorita la Cremonese di Stroppa contro la Ternana. Match che è indirizzato a favore dei padroni di casa che dopo la bella vittoria di Bari cercheranno di trovare continuità. Sfida che potrebbe anche vedere solamente la Cremonese andare a segno.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez, Coda.

TERNANA (3-5-2): Franchi; Dalle Mura, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia, Carboni; Raimondo, Pereiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0