Sampdoria-SudTirol e Cosenza-Palermo, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-SudTirol e Cosenza-Palermo sono valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Una seconda parte di stagione incredibile. E ancora non è finita qui. La Sampdoria di Andrea Pirlo, che ha sudato tanto, adesso si ritrova nelle condizioni di essere padrona del proprio destino. E quel destino al momento significa playoff promozione.

I liguri da un poco di tempo hanno evidentemente cambiato marcia: adesso sono cinque i risultati utili di fila, con quattro vittorie, e con il pareggio di Palermo che ha ulteriormente dato certezze ad un gruppo che punta a battere il SudTirol. In casa per il momento le cose stanno andando alla grande, e non vediamo quali siano le difficoltà che in questo momento potrebbe trovare la formazione di Pirlo. La vittoria sembra davvero assicurata.

Il cambio di allenatore almeno per il momento, invece, non ha dato la scossa giusta al Cosenza. Che rischia di ritrovarsi risucchiato dentro i playout quando per larghi tratti della stagione ha accarezzato il sogno dei playoff. Non vincono dallo scorso 17 febbraio i calabresi, e nelle ultime cinque hanno perso tre volte. Sì, il pareggio contro la Feralpi in trasferta è un buon punto, però servirebbe uno scossone importante per ridare animo ad un gruppo di giocatori che sembra aver perso la fiducia. Contro il Palermo di Mignani, che ovviamente vuole i playoff – anzi, un miglior piazzamento playoff – questa cosa non è semplice. Non sarà nemmeno semplice per i rosanero, c’è da dirlo. E quindi in questo caso il pareggio ci sembra il risultato quasi scontato.

Come vedere Sampdoria-SudTirol e Cosenza-Palermo in diretta tv e in streaming

Sampdoria-SudTirol e Cosenza-Palermo sono in programma sabato 13 aprile. La prima alle 14:00, la seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-SudTirol

Vittoria della Sampdoria in un match da almeno tre reti complessive. Sì, perché anche gli ospiti dovrebbero riuscire nel corso dei 90minuti a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Verre, De Luca.

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano; Molina, Kurtic, Arrigoni, Davi; Casiraghi, Tait; Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1