Lecce-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Empoli è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La lotta per la salvezza, in Serie A, è ancora apertissima a continua a coinvolgere diverse squadre, racchiuse in una manciata di punti. Tra queste ci sono anche Lecce ed Empoli, pronte a darsi battaglia in uno scontro diretto potenzialmente deciviso.

I salentini hanno un punto in più dei toscani e, nonostante il nettissimo 3-0 rimediato una settimana fa a San Siro contro il Milan, hanno conservato un margine di 3 lunghezze sul Frosinone terzultimo. La zona rossa, insomma, è ancora troppo vicina e un passo falso in questo finale di stagione può costare molto caro. Quello con i rossoneri, intanto, è stato il primo k.o. dei giallorossi da quando in panchina siede Luca Gotti, che un mese fa è stato arruolato al posto dell’esonerato D’Aversa. La difesa del Lecce, che aveva retto nelle due sfide con Salernitana e Roma (due clean sheet) di fila stavolta ha potuto poco di fronte alla qualità dei giocatori di Pioli. L’Empoli, invece, nello scorso weekend ha rialzato la testa, battendo 3-2 il Torino grazie ad un gol di Niang in pieno recupero, a distanza di qualche secondo dalla rete del 2-2 realizzata dal granata Zapata. Una boccata d’ossigeno non indifferente per Davide Nicola e per i suoi uomini, reduci da quattro sconfitte di fila, filotto in cui non erano riusciti a segnare neppure un gol.

Lecce-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Senza lo squalificato Krstovic e probabilmente anche Banda, che in settimana si è allenato a parte, Gotti pensa di passare al 4-4-2, con Almqvist spostato largo a destra. La coppia d’attacco in questo caso sarebbe formata da Piccoli e Sansone. In difesa si rivede Gendrey.

Pochi dubbi per Nicola: in difesa spazio a Bereszynski, anche se Ismajli sta meglio è sarà tra i convocati. Niang, favorito su Cerri, guiderà l’attacco e verrà supportato da Cambiaghi e Zurkowski.

Come vedere Lecce-Empoli in diretta tv e in streaming

Lecce-Empoli, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Empoli non vince al “Via del Mare” da 18 anni e due delle ultime tre sfide tra queste due squadre sono finite in pareggio, con l’unica eccezione del successo di misura degli azzurri nella passata stagione. Il denominatore comune dei precedenti più recenti sono i pochi gol realizzati, in netta controtendenza con le ultime sfide giocate invece in Serie B, risalenti al 2021. Si tratta in ogni caso di un match molto delicato, in cui entrambe cercheranno a tutti i costi di evitare la sconfitta. Ipotizziamo dunque una partita tirata e da meno di tre gol totali, visto che in campo scenderanno le due squadre che insieme alla Salernitana hanno fatto peggio finora in termini realizzativi.

Le probabili formazioni di Lecce-Empoli

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Sansone, Piccoli.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1