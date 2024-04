Camila Giorgi si mette a nudo: la foto che non ti aspetti

Camila Giorgi vuota il sacco disseminando su Instagram degli indizi inconfutabili: cosa c’è dietro quella foto inaspettata.

La sua trasferta al di là dell’Oceano si era conclusa in maniera amara, amarissima. Il destino aveva voluto che s’imbattesse, già al secondo turno, con la numero 1 del ranking Wta. I pronostici non erano affatto favorevoli e, in effetti, fermare Iga Swiatek si è rivelato pressoché impossibile. Camila Giorgi è riuscita a scucirle 2 game appena, 1 per set; per il resto, la polacca non le ha lasciato via di scampo.

Una sconfitta che di sicuro avrà bruciato, ma solo in parte. Perché proprio qualche tempo fa la tennista marchigiana raccontava di essere ormai matura al punto tale da vivere con molta più leggerezza il tennis. È finita l’era delle racchette lanciate e spaccate al suolo, dunque: gioca per divertirsi, per continuare a coltivare la sua passione, ma sembra non ambire più alle vittorie che un tempo, invece, rincorreva con tutta l’abnegazione e la determinazione di cui era capace.

L’ipotesi del ritiro non è ancora contemplata. D’altra parte, la vincitrice del Canada Open 2021 è ancora sufficientemente in forma da reggere tranquillamente per un bel po’ i ritmi imposti dal campo da tennis. Anche perché non gioca più con la continuità di prima, ma solo saltuariamente, tanto è vero che non gareggia dallo scorso 23 marzo e che non si hanno notizie, al momento, degli appuntamenti a cui intende presenziare in futuro.

Camila Giorgi, indizio inconfutabile: l’amore è nell’aria

Sappiamo, però, che nelle scorse ore si è messa a nudo, la bella tennista originaria di Macerata, allenata da papà Sergio, che un tempo è stata la numero 1 d’Italia.

Incrociando gli indizi disseminati sui social, abbiamo scoperto che Camila Giorgi si trova probabilmente, in questo momento, in Argentina, la terra natia della sua famiglia. Vi si reca spesso e vi ha trascorso buona parte delle ultime due estati, motivo per il quale ci sembra realistico che possa trovarsi proprio lì. Non è questo, comunque, il punto. Ci interessa molto di più disquisire, invece, della foto da lei pubblicata qualche ora fa, tra un caffè ad un bar di Bahia Blanca e l’altro.

Lo scatto in questione è molto scuro e per nulla nitido, ma si vede l’essenziale: due braccia che la cingono e che non possono che voler dire una cosa, a meno che non abbiamo preso un abbaglio. Che l’ex numero 1 d’Italia, cioè, è di nuovo innamorata e, forse, felicemente fidanzata. E speriamo solo, a questo punto, che soddisfi la sete di dettagli di tutti, facendo sapere al mondo chi sia il fortunato che ha fatto breccia nel suo cuore.