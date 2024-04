Newcastle-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Tottenham è una partita valida per la trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La giornata numero 33 di una delle Premier League più appassionanti degli ultimi anni, in particolar modo per quanto riguarda la corsa al titolo, si apre con la sfida tra Newcastle e Tottenham, due squadre separate in classifica da ben 13 punti ma comunque entrambe in piena lotta per un posto nelle prossime coppe europee.

I Magpies sono ottavi, a distanza siderale da quel quarto posto che a sorpresa riuscirono a conquistare l’anno scorso. Possono però ancora dire la loro per la qualificazione alla prossima Europa League: dal Manchester United in giù, al momento ci sono almeno 4 squadre, tra cui gli uomini di Eddie Howe, che ambiscono ad un pass per l’Europa League o per la Conference League, per evitare di restare fuori da tutto. Il Newcastle si è rilanciato nelle ultime settimane vincendo due partite su tre (West Ham, Fulham) ed inaugurando una mini-serie positiva dopo tanta discontinuità. Sabato scorso i bianconeri hanno fatto registrare un clean sheet per la prima volta dopo due mesi, battendo 1-0 i Cottagers: decisiva una rete di Bruno Guimaraes nel finale.

Quante assenze in casa Newcastle

Il Tottenham invece vuole la Champions League e nell’ultimo turno ha approfittato dell’ennesimo passo falso della sua diretta concorrente, l’Aston Villa, per riprendersi momentaneamente la quarta piazza.

Gli Spurs hanno piegato 3-1 il Nottingham Forest e sono saliti a quota 60 punti, gli stessi dei Villans: tuttavia gli uomini di Ange Postecoglou devono ancora recuperare il derby con il Chelsea e potenzialmente potrebbero essere a +3 sul club di Birmingham. Il Tottenham a St. James’ Park deve rinunciare a Richarlison e Solomon, che di recente hanno raggiunto in infermeria Forster e Sessegnon. Ma è decisamente più lunga la lista degli infortunati in casa Newcastle, quest’anno mai con la rosa al completo: Howe, oltre allo squalificato Tonali, non avrà neppure Trippier, Livramento, Almiron, Lascelles, Miley, Botman, Wilson e Pope.

Come vedere Newcastle-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Newcastle e Tottenham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dal 2021 nei testa a testa tra queste due squadre non si sono mai registrati meno di tre reti. Le possibilità che anche stavolta si assista ad un match “thriller” sono molto alte, visto che entrambe hanno segnato finora 65 gol per parte. E non è da escludere che gli Spurs escano da St. James’ Park con un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Newcastle-Tottenham

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Burn, Schar, Hall, Krafth; Bruno Guimaraes, Longstaff, Barnes; Murphy, Isak, Gordon.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, van de Ven, Romero, Udogie; Bissouma, Bentancur; Maddison, Kulusevski, Werner; Son.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2