Tottenham-Nottingham, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite per il Tottenham: quinto posto in classifica, per ora, per gli Spurs, che però vedono da vicino il quarto che al momento è occupato dall’Aston Villa. E diciamo che i londinesi hanno buone possibilità di riuscire a prenderselo quel piazzamento Champions League alla fine della stagione.

Dopo il buon pareggio sul campo del West Ham gli uomini di Postecoglou sono chiamati a fare tre punti nel non impossibile impegno interno contro il Nottingham. Che, comunque, sta vivendo un buon momento di forma visto che viene da tre risultati utili di fila (2 pareggi e una vittoria contro il Fulham) che hanno un poco aggiustato la classifica sputando fuori gli ospiti dalla zona retrocessione. In questo momento il Forest sarebbe salvo, ma da qui a dire che è tutto fatto ce ne passa. Servirebbe un miracolo, su un campo difficilissimo, per riuscire a fare anche un punticino. Ma per quello che fino al momento è stato il rendimento interno del Tottenham ci pare abbastanza difficile.

Gli Spurs, in casa, nelle ultime 10 partite hanno vinto la bellezza di 8 volte. Quelle di bassa classifica, inoltre, sono cadute tutte. E questo è un dato che non si può sottovalutare, anzi. Deve per forza essere preso in considerazione. Come se davanti al proprio pubblico ci fosse una trasformazione.

Come vedere Tottenham-Nottingham in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Nottingham, è in programma domenica 7 aprile alle 19:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

E quindi, per quanto vi abbiamo raccontato prima, in una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, il Tottenham parte con tutti i favori del pronostico. Vittoria e tre punti pesantissimi per gli Spurs, che continueranno ad alimentare i sogni di una qualificazione alla prossima Champions League. Occhio alla rete di Son.

Le probabili formazioni di Tottenham-Nottingham

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Johnson, Maddison, Werner; Son.

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Williams, Omobamidele, Murillo, Aina; Danilo, Yates; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1