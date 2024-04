Sheffield United-Chelsea è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La sfida tra Chelsea e Manchester United, andata in scena nell’ultimo turno infrasettimanale, probabilmente verrà ricordata di sicuro come la più emozionante di quest’edizione della Premier League. Un match sensazionale, pieno di capovolgimenti e che ha regalato ben 7 gol complessivi (4-3). L’ha spuntata in maniera alquanto rocambolesca la squadra di Mauricio Pochettino, capace di rimontare i Red Devils negli ultimi minuti di recupero con una doppietta del suo giocatore in questo momento più decisivo, l’ex City Palmer.

I Blues hanno avuto la forza di venir fuori dal baratro in cui erano precipitati: dopo essere andati in vantaggio di 2 gol (Gallagher e Palmer) si sono fatti ribaltare dallo United, incassando 3 reti in poco più di mezz’ora. L’allenatore argentino sembrava rassegnato all’ennesima delusione stagionale ma il giovane attaccante, acquistato la scorsa estate dal club campione d’Inghilterra, ha cambiato le sorti del match, permettendo al Chelsea di restare in corsa per l’Europa. I londinesi sono saliti al decimo posto, a -2 dal West Ham settimo che ha giocato pure due partite in più. Sulle ali dell’entusiasmo per il successo sullo United, i Blues ora cercheranno di portare via i tre punti dalla trasferta di Sheffield, sulla carta ampiamente alla portata. A Bramall Lane li attendono gli uomini di Chris Wilder, sempre più ultimi in classifica ed ormai quasi spacciati. Le Blades giovedì scorso si sono arresi alla capolista Liverpool (3-1), restando a quota 15 punti.

Come vedere Sheffield United-Chelsea in diretta tv e in streaming

Sheffield United-Chelsea è in programma domenica alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Chelsea non si farà sfuggire quest’occasione. In caso di successo i Blues potrebbero tornare tra le prime 7 e respirare di nuovo profumo d’Europa. Non è da escludere, tuttavia, che lo Sheffield United riesca a segnare almeno una rete contro una difesa, quella dei londinesi, che nelle ultime sei partite non ha mai subito meno di due gol.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Chelsea

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Grbic; Holgate, Robinson, Ahmedhodzic; Bogle, Arblaster, Hamer, Souza, Trusty; McBurnie, Brereton Diaz.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Madueke; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3