I pronostici di venerdì 12 aprile: Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 12 aprile: serata di anticipi in Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche altri campionati minori.

La trentaduesima giornata di Serie A inizia con la sfida tra Lazio e Salernitana: la squadra di Tudor ha subito l’occasione di dimenticare il derby e incamerare tre punti importante nella corsa per un posto nelle prossime competizioni europee, anche se la Champions League appare ormai una chimera. La Salernitana nonostante i numerosi cambi di allenatore non è riuscita a dare una svolta alla stagione e aspetta ormai solo la condanna dell’aritmetica alla retrocessione.

In Serie B il Catanzaro ha le carte in regola per fare punti al Braglia contro il Modena in una partita da almeno un gol per squadra.

Pronostici altre partite

Gol attesi anche nell’anticipo di Liga tra Betis e Celta Vigo, mentre in Ligue 1 il Lens parte favorito per Metz penultimo. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Gil Vicente-Sporting CP della Primeira Liga portoghese e a Excelsior-Volendam di Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Betis vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Betis-Celta Vigo, Liga, ore 20:45

Vincenti

• Augsburg (in Augsburg-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30)

• Catanzaro o pareggio (in Modena-Catanzaro, Serie B, ore 20:30)

• Lazio (in Lazio-Salernitana, Serie A, ore 20:45)

• Lens (in Metz-Lens, Ligue 1, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Excelsior-Volendam, Eredivisie, ore 20:30

• LASK-Salisburgo, Austria Bundesliga, ore 19:30

• Gil Vicente-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Betis-Celta Vigo, Liga, ore 20:45

• Modena-Catanzaro, Serie B, ore 20:30

• Emmen-Maastricht, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Leicester vincente e almeno un gol per squadra (in Plymouth-Leicester, Championship, ore 20:45)