Lazio-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Salernitana è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La Lazio domenica scorsa è tornata a perdere un derby dopo due anni, trafitta dal colpo di testa del difensore giallorosso Mancini (1-0). Una sconfitta sicuramente dolorosa, che fa il paio con quella rimediata qualche giorno prima in Coppa Italia con la Juventus, in cui i biancocelesti erano rimasti nuovamente a secco di gol (2-0). Problemi offensivi che erano emersi anche durante la gestione Sarri e che Igor Tudor, al timone della Lazio da tre settimane, non è ancora riuscito a risolvere.

L’allenatore croato ha detto che servirà del tempo affinché i giocatori assimilino le sue idee di gioco, per certi versi antitetiche a quelle del suo predecessore. Fatto sta che i capitolini si ritrovano ad un passo dall’eliminazione in coppa – il prossimo 23 aprile bisognerà batterà la Juve con almeno tre gol di scarto per arrivare a giocare la finale, e lontani dall’Europa che conta in campiomato. La Champions League è diventata un miraggio dopo la sconfitta patita nella stracittadina – Roma quinta a +9 e Bologna quarto a +12 – ancora alla portata invece Europa League e Conference League. Lazio che ad ogni modo dovrebbe tornare al successo nell’anticipo della trentaduesima giornata contro una Salernitana che ha già da tempo un piede e mezzo in Serie B. Ultimi in classifica con soli 15 punti conquistati in 31 partite e a -12 dalla zona salvezza, i granata di Stefano Colantuono faranno di tutto per onorare il campionato ed il pareggio – da 0-2 a 2-2 – con il Sassuolo di venerdì scorso dimostra che Candreva e compagni non hanno mollato definitivamente.

Lazio-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Romagnoli si aggiunge alla lista degli infortunati in casa Lazio: oltre all’ex Milan mancheranno anche Zaccagni, Immobile e Provedel. In difesa giocheranno Patric, Casale e Gila, mentre a centrocampo e sulla corsia destra dalla panchina scalpitano i ristabiliti Lazzari e Rovella. Il ballottaggio è sulla trequarti tra Luis Alberto e Isaksen.

Colantuono potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara con il Sassuolo. Sull’out di sinistra in difesa Zanoli è favorito su Bradaric, in mezzo invece si rivedrà Legowski. Davanti Ikwuemesi supportato da Candreva.

Come vedere Lazio-Salernitana in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Salernitana, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Difficile ipotizzare qualcosa di diverso da una vittoria della Lazio, sebbene i biancocelesti abbiano incassato 2 sconfitte negli ultimi due confronti con la Salernitana, compreso quello dell’andata. Stavolta i gol non dovrebbero mancare: almeno tre quelli complessivi.

Le probabili formazioni di Lazio-Salernitana

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Castellanos.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Zanoli; Tchaouna, Legowski, Maggiore, Vignato; Candreva; Ikwuemesi.

In Lazio-Salernitana le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1