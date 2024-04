Roma-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Lazio è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Terzo derby stagionale tra Roma e Lazio, che si ritrovano di fronte a distanza di tre mesi dal quarto di finale di Coppa Italia, deciso da un rigore di Zaccagni (1-0). Espulsioni a parte – l’arbitro sventolò ben tre cartellini rossi – non fu, quella, una stracittadina memorabile dal punto di vista dello spettacolo.

Di emozioni ne riservò addirittura meno l’ultimo derby di campionato, andato in scena lo scorso novembre e terminato con uno scialbo 0-0, in cui le due squadre, all’epoca ancora guidate da José Mourinho e Maurizio Sarri, pensarono prima di tutto a non perdere, finendo in questo modo per annullarsi a vicenda. Sulle rispettive panchine oggi siedono due nuovo allenatori, Daniele De Rossi da una parte e Igor Tudor dall’altra. Il primo, nonostante la poca esperienza, è riuscito sin da subito ad incidere sulla testa dei giocatori, stravolgendo l’assetto tattico del tecnico portoghese. L’atteggiamento più propositivo inizialmente ha dato i suoi frutti, permettendo alla Roma di rientrare in corsa per la Champions League grazie ad un importante filotto di vittorie. Nell’ultimo mese, tuttavia, i giallorossi hanno un po’ rallentato. Soltanto due punti nelle due trasferte di Firenze e Lecce e una vittoria striminzita all’Olimpico contro il pericolante Sassuolo.

Derby ma anche scontro diretto

Dopo lo 0-0 di lunedì scorso in Salento il Bologna quarto è volato a +5, mentre l’Atalanta – che ha una gara in meno – si è portata a -2 da Pellegrini e compagni.

In attesa dell’emozionante doppia sfida con il Milan in Europa League – giovedì prossimo è in programma la gara d’andata a San Siro – c’è un derby da vincere. Oltre al discorso della supremazia cittadina, sempre “centrale” nella Capitale, la Roma deve evitare di far rientrare in corsa una Lazio che viene da due vittorie di fila (Frosinone, Juventus) e che in caso di vittoria si porterebbe a sole 3 lunghezze dai cugini. Anche Tudor ha apportato subito delle modifiche – passaggio alla difesa a tre, più pressing nell’area avversaria – ed il bilancio del tecnico croato finora è di un successo e una sconfitta, in entrambe le occasioni contro la Juventus.

In campionato, sabato scorso, i biancocelesti hanno avuto la meglio grazie ad un gol di Marusic nel recupero, nella semifinale d’andata invece i bianconeri si sono presi la rivincita (2-0), ipotecando la finale.

Roma-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Dybala ha recuperato e dovrebbe partire dal 1′ nel derby, completando il collaudato tridente con El Shaarawy e Lukaku. De Rossi rispetto alla gara di Lecce ritrova anche capitan Pellegrini, assente in Salento perché squalificato. Dietro, sulle corsie esterne, giocheranno Celik e Angelino. Out N’Dicka per somma di gialli. Rientri imporyanti anche in casa Lazio, con Tudor che in panchina porterà i ristabiliti Pellegrini e Rovella. Felipe Anderson agirà di nuovo largo a sinistra nel 3-4-2-1 del tecnico croato, mentre sulla trequarti i prescelti sono Luis Alberto e Kamada. In attacco Castellanos dovrebbe essere preferito ad uno spento Immobile.

Come vedere Roma-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Lazio, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano.

Il pronostico

Un derby molto delicato che arriva in una fase cruciale della stagione ed il cui esito può avere delle importanti ripercussioni sul morale di entrambe. La Roma con De Rossi in panchina è un’altra squadra rispetto a quella dell’era Mourinho ma i giallorossi non sono stati brillantissimi nelle ultime partite e potrebbero essere distratti pure dall’imminente derby di Europa League con il Milan. La Lazio ha cambiato da poco guida tecnica e, nonostante la sconfitta con la Juventus in Coppa Italia, sembra abbia già assimilato i dettami del suo nuovo allenatore. Non è da escludere, dunque, un risultato positivo dei biancocelesti in una partita in cui stavolta entrambe dovrebbero segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Kamada; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1