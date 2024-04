10eLotto, stessa giocata e premi senza fine: 100mila euro

10eLotto, premi senza fine: il gioco sta spopolando in maniera clamorosa. Ecco quello che è successo nel corso delle ultime estrazioni

Niente da fare, proprio nulla: in questo periodo il 10eLotto è il gioco che regala in maniera continua e spropositata dei soldi quasi a tutti quelli che decidono di provarci, magari investendo anche un solo euro o poco di più.

Quante storie vi abbiamo raccontato e vi stiamo raccontando proprio in questi giorni legate a questo gioco. Tantissime, molte, troppo forse. Però, quando c’è una notizia del genere va sempre data. Perché non sembra proprio avere fine tutto questo. Come al solito prendiamo da Agimeg.it, l’agenzia per il gioco in Italia, che svela come in una sola regione, in una delle ultime estrazioni, sono stati vinti la bellezza di centomila euro. Ma entriamo nel dettaglio di questi colpi che come al solito sono clamoroso.

10eLotto, ecco il doppio colpo

Due vincite identiche. Incredibile. Due vincite da 4 euro uguali che hanno regalato un 9. Riportiamo testualmente quello che scrive: “A Lecce con due giocate uguali da 4 euro ciascuna sono stati centrati due ‘9’ da 50.000 euro, per una vincita totale di 100.000 euro. Sono le vincite più alte del concorso in questione e rendono la Puglia una delle Regioni più fortunate di queste estrazioni”. Sì, stessa città, stessa cifra, stessi numeri. Tutti identici, tutto uguale. Chissà, magari è lo stesso giocatore anzi oppure è un amico e hanno deciso di giocare insieme e hanno esultato insieme.

Com’è e come non è, rimane il fatto. Il 10eLotto sta regalando delle vincite clamorose e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni e nelle prossime estrazioni. Ormai abbiamo capito che tutto questo è quasi regolare, non passa un giorno dove non siamo qui a scrivere di vincite del genere che lasciano davvero tutti a bocca aperta. Anche noi rimaniamo così, che ne abbiamo visto di cotte e di crude. Ma non finiamo mai davvero di stupirci.