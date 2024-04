Borussia Dortmund-Stoccarda è una partita valida per la ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La quarta vittoria di fila del Borussia Dortmund in campionato è arrivata nella partita più attesa dai tifosi gialloneri, quella con il Bayern Monaco. Sabato scorso la squadra di Edin Terzic ha sfatato un tabù che durava dal 2019, anno dell’ultimo successo contro i bavaresi.

Le reti di Adeyemi e Ryerson (0-2) hanno firmato un successo importantissimo e che genera anche qualche rimpianto: se il Borussia Dortmund nella prima parte della stagione non avesse commesso troppi passi falsi e avesse avuto la continuità degli ultimi tre mesi probabilmente avrebbe potuto dire la sua anche per quanto riguarda il titolo. Non è andata così e l’obiettivo, adesso, è tenere lontano il Lipsia nella battaglia per il quarto posto ed evitare di restare fuori dalla prossima Champions League. La vittoria dell’Allianz Arena ha permesso a Reus e compagni di approfittare della frenata dei Roten Bullen con il Mainz e di andare a +3 sulla squadra dell’ex Marco Rose.

C’è però un altro scontro diretto da vincere a tutti i costi ed è quello con lo Stoccarda, terzo dietro a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco e grande sorpresa di questa stagione.

I biancorossi, guidati da Sebastian Hoeness, alla Champions League ci credono eccome e tenteranno di uscire dal Signal Iduna Park con almeno un punto in tasca. Evitando la sconfitta, infatti, resterebbero a +4 sul Borussia Dortmund. Anche lo Stoccarda ha rallentato domenica scorsa, facendosi imporre il pari tra le mura amiche dall’Heidenheim al termine di un match rocambolesco, terminato 3-3. Gli Svevi hanno già affrontato due volte il Borussia quest’anno e l’hanno battuto sia in campionato che in Coppa di Germania.

Come vedere Borussia Dortmund-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia Dortmund-Stoccarda è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 214). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo Stoccarda in trasferta non ha mezze misure (8 vittorie e 5 sconfitte) ma non perde dallo scorso gennaio. È in salute anche il Borussia Dortmund: nel 2024 i gialloneri hanno un altro passo ma davanti al proprio pubblico, quest’anno, non sono mancati gli scivoloni (8 successi ma anche 2 pareggi e 3 sconfitte). Difficile, insomma, individuare un chiaro favorito in una gara che promette equilibrio e spettacolo: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Stoccarda

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Stenzel, Ito, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2