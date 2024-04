Feralpisalò-Cosenza e Ternana-Modena, Serie B: tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Cosenza e Ternana-Modena sono valide per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Tre vittorie nelle ultime cinque per la FeralpiSalò di Zaffaroni, che adesso sogna di tirarsi fuori dai playout. E per il Cosenza, che ha cambiato allenatore e che non è riuscito a cambiare rotta, adesso il compito è davvero difficilissimo.

I padroni di casa inoltre nel turno di Pasquetta hanno fatto il vero e proprio colpaccio della giornata andando a vincere sul campo della Cremonese e volano ovviamente sulle ali dell’entusiasmo, anche se Zaffaroni non si fida e in conferenza stampa ha detto che il match di domani è assai più difficile di quello contro la truppa di Stroppa. Sicuramente i calabresi non devono perdere, non possono permettersi questo lusso. E hanno pure le carte in regola per riuscire a non farlo.

La Ternana ha perso malamente contro la Sampdoria: tutto nel finale il risultato maturato in Liguria. Una brutta caduta che può lasciare delle ripercussioni anche sotto il profilo mentale. Il Modena invece arriva a questo match forte di due pareggi di fila, uno contro il Bari assai importante. E anche in questo caso gli ospiti dovrebbero riuscire a tornare a casa con un risultato positivo.

Come vedere FeralpiSalò-Cosenza e Ternana-Modena in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Cosenza e Ternana-Modena sono in programma sabato 6 aprile, entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Cosenza

Al Cosenza potrebbe anche bastare un pareggio in questa partita. E la formazione calabrese, vedendo gli uomini che ha in rosa, ci può tranquillamente pensare a questa soluzione. Sfida da almeno una rete per squadra. E con un punto a testa che farebbe felici, o almeno lo farebbe in parte, gli ospiti.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Manzari, Butic.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyarnfi, Camporese, Meroni, D’Orazio; Voca, Praszelik; Florenzo, Marras, Mazzocchi; Tutino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1